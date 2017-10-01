Парфенчиков дал задание накормить животных в Пряжинском совхозе

Глава Карелии Артур Парфенчиков дал поручение Премьер-министру Александру Чепику провести сегодня выездное совещание по поводу кризисного положения в АО "Пряжинское".

Об этом Артур Парфкенчиков сообщил на своей странице в соцсетях.

"Нужно срочно принять исчерпывающие меры по стабилизации ситуации, обеспечению кормления животных. Недопустимо морить животных голодом. Трудовой коллектив, всеми силами поддерживающий поголовье стада, оказался заложником разногласий собственников фермы. Жду от всех органов власти действенных решений", - написал глава Карелии.

Напомним, работники АО "Пряжинское", которые в течение четырех месяцев не получают зарплату, объявили сбор помощи для умирающих на фермах от голода животных. То, что сегодня происходит на предприятии, люди называют голодомором.