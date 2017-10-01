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Новости. Экономика
13:47, 01 Октября 2017

Парфенчиков дал задание накормить животных в Пряжинском совхозе

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Глава Карелии Артур Парфенчиков дал поручение Премьер-министру Александру Чепику провести сегодня выездное совещание по поводу кризисного положения в АО "Пряжинское".

Об этом Артур Парфкенчиков сообщил на своей странице в соцсетях.

"Нужно срочно принять исчерпывающие меры по стабилизации ситуации, обеспечению кормления животных. Недопустимо морить животных голодом. Трудовой коллектив, всеми силами поддерживающий поголовье стада, оказался заложником разногласий собственников фермы. Жду от всех органов власти действенных решений", - написал глава Карелии.

Напомним, работники АО "Пряжинское", которые в течение четырех месяцев не получают зарплату, объявили сбор помощи для умирающих на фермах от голода животных. То, что сегодня происходит на предприятии, люди называют голодомором.

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Комментарии

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ненец
2017-10-01 14:36:21
За издевательство над животными существует статья УК!
Доколе?! Преступники на воле, а невиновные в сизо.
ненец
2017-10-01 14:13:14
Артур, а не ты ли был на этой ферме в Феврале-Марте сего года?
Почему, супермэн, порядок не навёл? На дедушкином чердаке ума не нашёл?
Ты, лично, за всё происходящее в Губернии в ответе!
Посети ещё раз дедушкин "чердак", там должны быть записи дедовы, что корма готовят летом. Не до порожних пиаров. Страда.
У Крылова стрекоза пропела, а ты просто Стрекозёл! А зима катит в глаза.
кир
2017-10-01 14:36:56
ненец, только так.
Саныч
2017-10-01 14:26:52
ненец, прям напалмом жжете.
ненец
2017-10-01 14:48:39
Саныч, министр плачет, а моё изношенное сердце голодный вид безвинной скотинки не выдерживает.
Убил бы! Нахрен.
У меня сарайчик блестел. Скотинка лоснилась. Тогда и за дойки не стыдно подёргать. И спасибо говорил, в виде горбушки хлеба, посыпанной солью.

День перед отъездом. Баня. Мы с сыном первые попарились. Отдыхаем, ждём женскую половину семейства к ужину. На махах, с рёвом, проданная полтора месяца назад, Зорька приблизилась к калитке.... Ревела дуром...
Сходил за своей в баню; долижил инцидент...
Вышла, пошептала, обняв за шею, Зорке что-то в ухо.... Повернулась, со слезами в глазах, ушла....
Зорька постояла. Молча! Повернулась и неспешно, не оглядываясь, ушла.
А вы говорите скотина.
Умнее и благодарнее человека. Не предаст!
Гость
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