Парфенчиков договорился с Шойгу об установке временной переправы в Соломенном

В отдаленном районе Петрозаводска, поселке Соломенное, на этой неделе появится временный понтонный мост. Его установит одно из подразделений инженерных войск.

Об этом избранный глава Карелии Артур Парфенчиков договорился с министром обороны России Сергеем Шойгу, сообщили в региональном правительстве.

По словам руководителя Госкомитета РК по дорожному хозяйству Евгения Пыленка, временный понтонный мост построят за одну ночь. Отмечается, что эта переправа будет двухполосной и сможет выдерживать любой вес, поскольку предназначена для тяжелой военной техники. Мост будет идти параллельно старому и несколько левее от него.

"К мосту нужно будет навести подъезды. Мы проработали комитетом этот вопрос, оплата подрядчикам пойдет в рамках контракта по содержанию дорог", − сказал Евгений Пыленок.

По словам замглавы Петрозаводска Юлии Мизинковой, во время работ по наведению временной переправы возможны кратковременные задержки движения.

Напомним, что новый постоянный понтонный мост в Соломенном планируется построить в декабре этого года. Сейчас его изготавливают на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе.