Парфенчиков интересуется у жителей Карелии: надо ли поощрять людей за участие в субботниках?

В Карелии 20 сентября стартует месячник по уборке и благоустройству территории, соответствующее распоряжение подписал глава республики Артур Парфенчиков.

"Органами исполнительной власти и подведомственными организациями уже утверждены графики субботников. Такие же рекомендации поступили и в адрес муниципалитетов Карелии. Контроль за уборкой и благоустройством территорий возложен на Минстрой республики", - сообщает республиканское правительство.

Артур Парфенчиков на своей странице в "ВКонтакте" пригласил всех принять участие в уборке своего населенного пункта и поинтересовался у своих подписчиков, стоит ли поощрять участников субботников:

"С 20 сентября по 20 октября по всей Карелии пройдут осенние субботники. Уборка обычно проходит массово, весело и продуктивно. Приходите! Кстати, раньше в Петрозаводске за участие в субботниках горожанам выдавали очень даже неплохие вознаграждения. Как Вы считаете, может нам возобновить данную традицию и поощрять лучших?"