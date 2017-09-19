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Новости. Общество
12:30, 19 Сентября 2017

Парфенчиков интересуется у жителей Карелии: надо ли поощрять людей за участие в субботниках?

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В Карелии 20 сентября стартует месячник по уборке и благоустройству территории, соответствующее распоряжение подписал глава республики Артур Парфенчиков.

"Органами исполнительной власти и подведомственными организациями уже утверждены графики субботников. Такие же рекомендации поступили и в адрес муниципалитетов Карелии. Контроль за уборкой и благоустройством территорий возложен на Минстрой республики", - сообщает республиканское правительство.

Артур Парфенчиков на своей странице в "ВКонтакте" пригласил всех принять участие в уборке своего населенного пункта и поинтересовался у своих подписчиков, стоит ли поощрять участников субботников:

"С 20 сентября по 20 октября по всей Карелии пройдут осенние субботники. Уборка обычно проходит массово, весело и продуктивно. Приходите!  Кстати, раньше в Петрозаводске за участие в субботниках горожанам выдавали очень даже неплохие вознаграждения. Как Вы считаете, может нам возобновить данную традицию и поощрять лучших?"

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Комментарии

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Гарик
2017-09-19 14:51:49
Какой то скромный стал "интересовальщик" после выборов,промотал за день 1млн.115 тыс.рэ ,слетал на Валаам , нужно было на эти деньги набрать безработных бригады и пусть убирали бы город. .Да прибавить протраченные деньги спонсоров , вообще был бы город песня. Прошли времена ,за бесплатно никто не работает. Где МУП ,ГУП ,Упр.компании??
Людмила Зайцева
2017-09-19 14:50:20
Самое главное,на мой взгляд,правильно организовать ...Чтоб я знала без ПК -куда и во сколько мне придти, в соответствующей одежде, и что б было чем поработать....Я б и с внучкой пришла...А про поощрения-я против...Ведь не важно-сколько часов и на каком участке ты проработал...У всех разное здоровье....А вот желание принять участие в субботнике-у нас есть....Хорошо бы ,чтоб можно было поработать и на неделе,т.к. в выходные ещё многие ездят на дачу....
Горожанин
2017-09-19 14:06:35
Умные люди во все времена не гнушались сообща выйти и навести порядок в своем дворе или своем городе весной, понимая, что городские службы просто не смогут за несколько дней убрать весь вытаявший мусор. Не припомню, чтоб за это вознаграждали. А менее умных приходилось принуждать мерами общественного воздействия, а совсем не умных и ленивых - даже административного ...
YellowSubmarine
2017-09-19 14:18:32
Ув. Горожанин, "Умные люди во все времена"... Эк Вы хватили!!!
gaudealis
2017-09-19 13:54:24
Даешь поощрение в виде почасовой оплаты труда всех трудящихся на субботниках в размере официальной средней з/п по республике (34 190 рублей за ~ 176 часов труда).
А ещё лучше рассчитать размер оплаты труда на субботнике от средней з/п федеральных и республиканских чиновников. Тогда точно отбоя от желающих пособирать опавшую листву не будет )))
YellowSubmarine
2017-09-19 14:36:06
Ув. gaudealis, в соответствии с Трудовым кодексом РФ - в двойном размере!!!
Lana
2017-09-19 13:54:18
Субботник надо превратить в праздник с чаем и блинами!
эдуард3
2017-09-19 14:49:56
Lana, - Молодец.

Это непременное условие , и есть ответ на вопрос !
Беня
2017-09-19 14:38:09
Lana, да-да-да, блинков под рюмочку чаю....
Беня
2017-09-19 13:08:07
Поощрение, почти уверен, будет нематериальное. А какое нематериальное вознаграждение заинтересует горожанина, живущего во времена потребительского общества материального злоупотребления в эпоху буржуазного индивидуализьма?
Грамота никому не нужна, как и поздравления начальства под рукоплескательство других горожан....
Даже не знаю, тупик..... А! Может разрешить один раз безнаказанно стырить шо-нидь полезное? Или нет?
YellowSubmarine
2017-09-19 13:37:58
Точно, ув. Беня, так и вспмниась история про то, как ВИЛ спрашивает у Дзержинского: "Феликс Эдмундович, Вы вчера на заводе Михельсона на субботнике были?" Ответ: "Нет, Владимир Ильич, не был!" ВИЛ: "Здря, батенька, здря, а вот я был и приотличнейшую отвёрку скомуниздил"!
Беня
2017-09-19 14:43:12
YellowSubmarine, Картина называется "Дзержинский с Лениным на субботнике делают селфи"
Доктор Лень
2017-09-19 12:54:57
Налить да и ладно. Как у ДДТ: "работягам Он нальёт!"
YellowSubmarine
2017-09-19 12:47:56
Субботник – добровольное и бесплатное коллективное выполнение в сверхурочное время общественно-полезного трудового задания, происходившее первоначально по субботам (откуда и происходит название).
Вначале субботники были добровольными, и участвовали в них в основном коммунисты, комсомольцы и так называемые "сочувствующие".
Субботники рассматривались как одно из средств коммунистического воспитания масс. В комсомольских и партийных организациях участием в субботниках измеряли общественную активность человека, а к немногочисленным уклонившимся могли применяться меры общественного порицания или даже административного воздействия. Впоследствии субботники превратились из добровольных в добровольно-принудительные.
Само понятие "субботник" было распространено только в Советском Союзе и ныне известно только в странах, возникших после его распада.
Ист."http://news_enc.academic.ru/7194/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8"
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