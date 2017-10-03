Парфенчиков: Карелия пострадала от "ломки советской системы экономики"

Глава Карелии Артур Парфенчиков признался, что на развитие региона сильно повлияло изменение экономического строя в стране.

"Карелия — приграничный и очень важный регион, при этом очень сильно пострадавший от последствий, скажем так, ломки советской системы экономики. На нас очень сильно сказалось переформатирование общественного, социального, экономического строя. Регион в советское время был достаточно развитым, особенно в сферах промышленности и переработки. И люди оказались в такой ситуации, что из этих условий попали в систему, которая находится в конце рейтинга",- заявил Артур Парфенчиков.

Подробнее о том, куда уезжают дипломированные специалисты из Карелии, о тарифах, оптимизации и многом другом, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".