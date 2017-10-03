Сапоги АЛЯСКА черные до -40 размер 42
999 руб.
/
1500 руб.
-33%
Экономия 501 руб
Костюм БАЛТИКА размер 52-54/170-176
1999 руб.
/
2500 руб.
-20%
Экономия 501 руб
Кухонный гарнитур ЛДСП белый 1800мм
4990 руб.
/
5850 руб.
-15%
Экономия 860 руб
Тепловентилятор ENGY EN-513 2 кВт
499 руб.
/
790 руб.
-37%
Экономия 291 руб
Табурет Эконом 2 искусственная кожа в ассортименте
289 руб.
/
390 руб.
-26%
Экономия 101 руб
Новости. Экономика
13:27, 03 Октября 2017

Парфенчиков: Карелия пострадала от "ломки советской системы экономики"

По теме

Россияне стали тратить больше денег на покупку машин
03.10.17 12:57
Число пассажиров "Ласточки" Петрозаводск-Великий Новгород увеличилось втрое
03.10.17 12:12
В Карелии ущемляют интересы поставщиков молока, заявили в Минсельхозе
03.10.17 11:20
Все новости
Загрузка...

Глава Карелии Артур Парфенчиков признался, что на развитие региона сильно повлияло изменение экономического строя в стране.

"Карелия — приграничный и очень важный регион, при этом очень сильно пострадавший от последствий, скажем так, ломки советской системы экономики. На нас очень сильно сказалось переформатирование общественного, социального, экономического строя. Регион в советское время был достаточно развитым, особенно в сферах промышленности и переработки. И люди оказались в такой ситуации, что из этих условий попали в систему, которая находится в конце рейтинга",- заявил Артур Парфенчиков.

Подробнее о том, куда уезжают дипломированные специалисты из Карелии, о тарифах, оптимизации и многом другом, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

По теме

Россияне стали тратить больше денег на покупку машин
03.10.17 12:57
Число пассажиров "Ласточки" Петрозаводск-Великий Новгород увеличилось втрое
03.10.17 12:12
В Карелии ущемляют интересы поставщиков молока, заявили в Минсельхозе
03.10.17 11:20
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Lana
2017-10-03 13:56:50
Переформатирование сознания произошло в сторону воровства, доступа к дешевым или дармовым кредитам бизнес-элиты и наделенной властью верхушки. Все помнят как в 90-х залезали в фонды реконструкции и развития, как "законно" из бюджета республики текли миллионы на развитие собственного торгового бизнеса. Знаем и помним поименно...
Гарик
2017-10-03 13:41:56
Воровать надо было меньше чиновникам , и сажать больше правоохранительным органам. А , то слились все вместе в любовном к деньгам экстазе. А сейчас до воровывать не надо ,что не растащили местные "элиты-жулики", а органам не отсиживаться.
ненец
2017-10-03 14:01:09
Гарик, эти идиоты -комсомольцы/коммуняки не дотумкали, что воровать нужно с прибылей!
Под рукоплескания "колхозников"!
Идиоты. Просто идиоты.
Гарик
2017-10-03 14:11:58
ненец, Ты всех перечислил правильно ,от них все беды ,что этис волочи на свободе. А теперь нам какие то сказки впаривают идиоты.
ненец
2017-10-03 14:25:35
Гарик, то, что они на свободе - это ваш недосмотр. Чем быстрее уберёте огрехи, тем быстрее заживёте людьми. Начнёте себя уважать! Молча.
gaudealis
2017-10-03 13:40:52
Вспомнила бабушка первый поцелуйчик... Да вот про дефлорацию рассказать забыла.
Когда произошла "ломка советской системы экономики"?! Это было больше четверти века назад, Карл!
Причина вовсе не в тех "делах давно минувших дней", а в бездарном правлении "эффективных менеджеров"! В рыбе, гниющей с головы, с её "многоходовочками" в виде виляний тухлым хвостом! И да: огромнейшее "спасибо" нужно сказать и наместникам царя-батюшки - скатанандовым, неликвидовым, мудилайненым...
ненец
2017-10-03 13:38:58
Ну ДОКА! :)
Переформатирования какраз и не произошло.
Список реформаторов: Катанандов, Нелидов, Худилайнен, Парфенчиков(действующий реформатор-назначенец).
кир
2017-10-03 13:53:52
ненец, вас невозможно пер :) еформатировать.
ненец
2017-10-03 14:12:05
кир, ты прав 100%; невозможно!
Я Соловьёвых, Путиных, Ельцыных и протчий помёт выкинул бы из "сарая", но по-хозяйски; перегноем огород бы удобрил. Урожай повысил. Прибыль!
Едирасы и Коммуняки - это свистуны, а в доме свистеть не полагается - денег не будет!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.09.2017, 09:40
"Было страшно и больно"
26.09.2017, 10:13
Скандал в Олонце: люди остались без отдыха и без денег
02.10.2017, 11:32
Суд удалил Алиханова из зала заседаний по его делу
28.09.2017, 16:28
Стали известны последствия закрытия одного из крупнейших строительных гипермаркетов в Петрозаводске
26.09.2017, 09:59
Сколько еще доказательств невиновности Алиханова нужно суду?
29.09.2017, 14:37
СРОЧНО: ФАС РФ заявила, что компания КСМ необоснованно получила договор на строительство Гоголевского моста

Аналитика

Сегодня 10:22
Политкухня
То немцу смерть 7
Так получилось, что автор этих строк Олег Реут оказался в небольшой исследовательской поездке в Германии, приуроченной к очередным парламентским выборам.
"Петровская слобода": новая жизнь на старом месте
02.10.2017 10:00
Коммунальщики Петрозаводска: все пойдет по плану 1
28.09.2017 11:15
Не цвети, вода! 3
27.09.2017 16:15
"Было страшно и больно" 17
27.09.2017 09:40
Вся аналитика

Чтиво

02.10.2017 14:19
Без политики
Город строгого режима
Журналист "Столицы на Онего" побывала в колонии строгого режима №1 в Сегежском районе. От Петрозаводска до поселка Надвоицы, где и расположена ИК-1, почти 300 км – путь неблизкий.
Когда первый хоккеист из Карелии может появиться в НХЛ? 1
27.09.2017 13:16
"Хочу на зону" 3
19.09.2017 17:09
Массовая эвакуация, депутаты жгут, роженицы хуже кадетов 15
18.09.2017 15:47
архив чтиво

Медиа

Реконструкция обороны города под Петрозаводском
02.10.2017 13:20
все фото и видео

Опрос

О чем свидетельствует "голодомор" в АО "Пряжинское"?

Афиша

Сегодня в городе (3)
Крым
Оно
Напарник
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»