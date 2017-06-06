Парфенчиков: Контроль в лагерях должен быть строгим, но нельзя душить проверками детский отдых

"Контроль за организацией отдыха в лагерях должен быть регулярным и строгим, но нельзя душить проверками детский отдых", заявил врио главы Карелии Артур Парфенчиков в ходе выездной проверки загородного лагеря "Айно".

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, руководитель Карелии накануне проверил готовность к открытию спортивно-оздоровительного лагеря "Айно", который находится на берегу озера Лососинное, в 17 км от Петрозаводска.

Площадь лагеря составляет 8 гектаров: на территории есть необходимая инфраструктура для профессиональных занятий спортом, творческих кружков, организации детского отдыха. Имеется стадион, площадка для активных игр, место для купания, актовый и спортивные залы, столовая. Артур Парфенчиков осмотрел двухэтажные корпуса, в которых размещаются дети, и столовую, где в настоящий момент идет монтаж оборудования и косметический ремонт, в зале установлены новые стеклопакеты.

Вместе с представителями надзорных органов Парфенчиков также осмотрел медицинский пункт. На протяжении всей оздоровительной кампании в лагере будет круглосуточно находиться врач. Кроме того, для оказания организационно-методической и консультативной помощи у лагеря заключен договор со стационаром.

Особое внимание врио главы Карелии уделил вопросам безопасности. Как пояснила директор СДЮСШОР №1 Ольга Веснина (лагерь находится в оперативном управлении данной спортивной школы), у лагеря разработаны и согласованы паспорта антитеррористической защищенности, на территории оборудовано девять камер видеонаблюдения, имеется тревожная кнопка. Охрану обеспечивают сотрудники ЧОПа. Педагогический коллектив и должностные лица дополнительно проинструктированы по вопросам организации безопасности детей, в том числе по правилам организации отдыха на воде.

"Контроль за организацией отдыха в лагерях должен быть регулярным и строгим, но нельзя душить проверками детский отдых", - сказал Артур Парфенчиков в ходе выездной проверки (слова губернатора приводит его пресс-секретарь Марина Кабатюк).

"Если дети хотят жить в палатках и путешествовать, нужно дать им эту возможность. Но при этом строго соблюдать технику безопасности", - подчеркнул руководитель республики.

Он также напомнил, что все детские лагеря к началу сезона должны быть обследованы и занесены в реестр организаций отдыха и оздоровления детей, который опубликован на официальном сайте Минсоцзащиты Карелии. По словам главы ведомства защиты Ольги Соколовой, это единый документ, который систематизирует и обновляет информацию о тех организациях отдыха, которые действуют на территории республики. В нем будут отражаться результаты проверок, благодаря чему родители и организаторы отдыха смогут увидеть, какие лагеря прошли акты приемки, насколько они надежны и отвечают ли требованиям безопасности.

Сегодня в Карелии насчитывается 318 организаций отдыха детей и их оздоровления: 6 стационарных загородных лагерей 67 лагерей дневного пребывания, 244 – специализированных профильных лагеря, один детский туристический лагерь палаточного типа.

Реестр размещен на сайте Минсоцтруда.