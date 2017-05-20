Парфенчиков: "Мы должны пинком гнать отсюда тех, кто приходит только за наживой"

Что думает Артур Парфенчиков о дорожных работах в Петрозаводске.

В традиционном интервью Артур Парфенчиков прокомментировал самые горячие темы прошедшей недели.

Одной из таких актуальных тем стал ремонт городских дорог. Сегодня городу и республике приходится делить ответственность за плохо отремонтированные в прошлом году дороги.

Мы поинтересовались у Парфенчикова, кто все-таки виноват и должен быть за это наказан?

-Я думаю, это общая вина предыдущей администрации Дорожного комитета и властей города.

На мой взгляд, нам необходимо консолидировать усилия республиканских, местных властей, контрольных и правоохранительных органов в борьбе с недобросовестными подрядчиками, чтобы такой ситуации не повторялось. Причем делать это надо еще на стадии попыток их захода в республику. На самом начальном этапе мы должны просто пинком гнать отсюда тех, кто приходит только за наживой. Крайне необходимо доводить до конца все наши претензии к таким подрядчикам. Если мы не будем разбираться с тем, что натворили предыдущие, к нам придут такие же следующие. А если мы жестко разберемся, то уже априори к нам недобросовестный подрядчик не придет. Потому что он будет понимать – это ему дорого обойдется.

Сейчас задача правительства состоит в том, чтобы помочь местным властям разобраться со старыми подрядчиками, довести до логического конца все претензии, и максимально быстро и эффективно заключить договоры на новых условиях. Мы сейчас завершаем разработку нового типового проекта государственного контракта с подрядными организациями на ремонт, строительство и обслуживание дорог. В нем будут отражены позиции закона, которые установят дисциплину для новых подрядчиков. Чтобы они понимали свою ответственность.

В интервью Артур Парфенчиков также рассказал, чем занимаются его дети и почему он не собирается их пристраивать в Карелию; о том, за что он ругает Мирошник и что думает об аресте Косарева. Подробнее читайте здесь.