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12:38, 20 Мая 2017

Парфенчиков: "Мы должны пинком гнать отсюда тех, кто приходит только за наживой"

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Что думает Артур Парфенчиков о дорожных работах в Петрозаводске.

В традиционном интервью Артур Парфенчиков прокомментировал самые горячие темы прошедшей недели.

Одной из таких актуальных тем стал ремонт городских дорог. Сегодня городу и республике приходится делить ответственность за плохо отремонтированные в прошлом году дороги.

Мы поинтересовались у Парфенчикова, кто все-таки виноват и должен быть за это наказан?

-Я думаю, это общая вина предыдущей администрации Дорожного комитета и властей города.
На мой взгляд, нам необходимо консолидировать усилия республиканских, местных властей, контрольных и правоохранительных органов в борьбе с недобросовестными подрядчиками, чтобы такой ситуации не повторялось. Причем делать это надо еще на стадии попыток их захода в республику. На самом начальном этапе мы должны просто пинком гнать отсюда тех, кто приходит только за наживой. Крайне необходимо доводить до конца все наши претензии к таким подрядчикам. Если мы не будем разбираться с тем, что натворили предыдущие, к нам придут такие же следующие. А если мы жестко разберемся, то уже априори к нам недобросовестный подрядчик не придет. Потому что он будет понимать – это ему дорого обойдется.
Сейчас задача правительства состоит в том, чтобы помочь местным властям разобраться со старыми подрядчиками, довести до логического конца все претензии, и максимально быстро и эффективно заключить договоры на новых условиях. Мы сейчас завершаем разработку нового типового проекта государственного контракта с подрядными организациями на ремонт, строительство и обслуживание дорог. В нем будут отражены позиции закона, которые установят дисциплину для новых подрядчиков. Чтобы они понимали свою ответственность.

В интервью Артур Парфенчиков также рассказал, чем занимаются его дети и почему он не собирается их пристраивать в Карелию; о том, за что он ругает Мирошник и что думает об аресте Косарева. Подробнее читайте здесь.

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Комментарии

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prostor
2017-05-20 16:11:40
Кто там подписывает акты Техренту? и выплачивает деньги без штрафных? Стоит присмотреться к этому человеку сильно, очень повнимательней
prostor
2017-05-20 16:09:00
На "Техрент" надавите, эти простите дебилы чистят асфальтовое покрытие от песка тракторным ковшом предназначенным совсем не для этого, портят дороги! И вообще проверьте за что им платят деньги, в полном объеме и без штрафов, ведь условия контракта они явно не выполняют! в Петрозаводске на дорогах помойка, горы грязи, песка! Или они ждут когда это смоет первыми дождями в губу онежского озера?
ненец
2017-05-20 15:44:42
Громко ты не матерись,
С кем попало не водись.
Мимо урны ты не плюй,
Если водку пьёшь - не блюй!
Бабушкам ты помогай
Иришку сильно не ругай.
Будь всегда во всём пример,
Ты же бывший пионэр!
Иван
2017-05-20 15:28:38
А как на счет разграбленных приблеженными компаниямт ДРСу?
Где посадки?
циник
2017-05-20 14:47:56
Эх, Парфен, твои слова, да Путину с Медведевым в уши. И да, уж если сюда зашел, че там с "Пассажем"?
grigorjev
2017-05-20 13:55:39
Артур Олегович - грубовато выражаетесь: гнать тех, кто к нам за наживой... Мягко говоря, странно. Нарушен закон - наказание по закону! Или не так? Я вам подробно написал, как при Худилайнене в миннаце устроили гонения на карелов и финнов. Преступление! "Чистые факты" нарушения УК РФ в этом "мине". Срока давности нет... Знает Президент РФ, Генпрокурор и все другие... Теперь, Вы знаете. И что? Почему не наказываете нарушителей законов России, международного права?!
циник
2017-05-20 15:04:03
grigorjev,
Онего
2017-05-20 12:58:32
Это он о свой команде, их он собрался пинком гнать?
Александр Красновский
2017-05-20 12:50:17
А что ж только предыдущей? Своих нельзя критиковать?
Гость
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