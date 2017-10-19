Парфенчиков начал готовиться к празднованию Нового года в Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков назначил дату "Главной елки республики".

Республиканский детский праздник "Главная Елка Карелии" в этом году состоится 22 декабря: соответствующее распоряжение 17 октября подписал глава РК Артур Парфенчиков, сообщает "ГТРК "Карелия".

Согласно документу, ответственным за сценарий праздника и новогодний спектакль в Музыкальном театре республики назначено министерство культуры. Администрация главы обязана "обеспечить приобретение детских новогодних подарков и изготовление пригласительных билетов".

Министерство образования займется формированием, питанием, проживанием и транспортным обслуживанием делегаций муниципальных районов и городских округов, а также их инструктажем по безопасности.

Безопасность по пути на праздник и во время его проведения обеспечат МВД и ГУ МЧС России по РК. За медицинскую помощь, разумеется, будет отвечать Минздрав.

Кроме того, местным властям рекомендовано "обеспечить участие делегаций в празднике" и "провести праздничные новогодние мероприятия для детей на соответствующих территориях".