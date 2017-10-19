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Новости. Общество
09:40, 19 Октября 2017

Парфенчиков начал готовиться к празднованию Нового года в Карелии

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Глава Карелии Артур Парфенчиков назначил дату "Главной елки республики".

Республиканский детский праздник "Главная Елка Карелии" в этом году состоится 22 декабря: соответствующее распоряжение 17 октября подписал глава РК Артур Парфенчиков, сообщает "ГТРК "Карелия".

Согласно документу, ответственным за сценарий праздника и новогодний спектакль в Музыкальном театре республики назначено министерство культуры. Администрация главы обязана "обеспечить приобретение детских новогодних подарков и изготовление пригласительных билетов".

Министерство образования займется формированием, питанием, проживанием и транспортным обслуживанием делегаций муниципальных районов и городских округов, а также их инструктажем по безопасности.

Безопасность по пути на праздник и во время его проведения обеспечат МВД и ГУ МЧС России по РК. За медицинскую помощь, разумеется, будет отвечать Минздрав.

Кроме того, местным властям рекомендовано "обеспечить участие делегаций в празднике" и "провести праздничные новогодние мероприятия для детей на соответствующих территориях".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Михаил Борисович
2017-10-19 10:45:59
"Начал готовиться". Бухлом и хавкой зарание отовариваться, как мои родители, в далёком СССР. Да, старой закалки человек!
однозначно
2017-10-19 10:41:14
Придет на Новогодний карнавал в костюме судебного пристава?
Гарик
2017-10-19 10:05:52
Другого от него и не ждали ))
majan
2017-10-19 09:56:16
А там глядишь и Майские недалече...
Круглый год карнавал.
User
2017-10-19 09:53:47
В октябре начал готовиться к празднованию Нового года, в декабре начнет готовиться к празднованию 23 февраля, в декабре к 8 марта, в январе каникулы, в феврале к 9 мая, в марте к Дню республики, в июне к 1 сентября, в июле-августе отпуск, в сентябре к Дню народного единства , в октябре...
Хорошая, однако, работа, не пыльная.
xxxxxxx
2017-10-19 09:46:22
Готовиться к чему то это "лучше " чем что то" сготовить" на конец то в регионе.
Гость
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