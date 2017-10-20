09:45, 20 Октября 2017
Парфенчиков наградил журналиста правительственного СМИ
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Глава Карелии Артур Парфенчиков наградил почетной грамотой политического обозревателя информационного агентства "Республика Карелия" Наталью Овсянникову.
Как говорится в тексте указа, она награждена за заслуги перед республикой и многолетний добросовестный труд.
Учредителем информационного агентства "Республика Карелия" являются карельские власти.
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