Парфенчиков наградил журналиста правительственного СМИ

Глава Карелии Артур Парфенчиков наградил почетной грамотой политического обозревателя информационного агентства "Республика Карелия" Наталью Овсянникову.

Как говорится в тексте указа, она награждена за заслуги перед республикой и многолетний добросовестный труд.

Учредителем информационного агентства "Республика Карелия" являются карельские власти.