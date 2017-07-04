Парфенчиков: National Geographic расскажет про Воттоваару

Журнал National Geographic намерен сделать публикацию про загадочную гору Воттоваара, которая находится в Карелии.

Как сказал врио главы республики Артур Парфенчиков, в Карелии есть много неизвестных брендов, которые нуждаются в продвижении и связаны с историей, геологией и др. К ним, например, можно отнести древний вулкан Гирвас, сейды на горе Воттоваара.

"Мы, например, договорились, что первую статью в журнале National Geographic опубликуем на английском языке о горе Воттоваара", - сказал Артур Парфенчиков презентации проекта программы развития Петрозаводского государственного университета.

Гора Воттоваара — загадочное место в Муезерском районе Крелии, которое не входит в стандартные туристические маршруты. Гора хранит в себе множество тайн — это многочисленные сейды, деревья причудливой формы. До Воттоваары нет хорошей дороги.