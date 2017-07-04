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Новости. Общество
13:45, 04 Июля 2017

Парфенчиков: National Geographic расскажет про Воттоваару

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Журнал National Geographic намерен сделать публикацию про загадочную гору Воттоваара, которая находится в Карелии.

Как сказал врио главы республики Артур Парфенчиков, в Карелии есть много неизвестных брендов, которые нуждаются в продвижении и связаны с историей, геологией и др. К ним, например, можно отнести древний вулкан Гирвас, сейды на горе Воттоваара.

"Мы, например, договорились, что первую статью в журнале National Geographic опубликуем на английском языке о горе Воттоваара", - сказал Артур Парфенчиков презентации проекта программы развития Петрозаводского государственного университета.

Гора Воттоваара — загадочное место в Муезерском районе Крелии, которое не входит в стандартные туристические маршруты. Гора хранит в себе множество тайн — это многочисленные сейды, деревья причудливой формы. До Воттоваары нет хорошей дороги.

 

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Комментарии

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Наблюдатель
2017-07-04 15:58:33
michail, не надо туда дорогу делать. Появится дорога - будут толпы туристов. А значит горы мусора и т.д. Уже сейчас в окрестностях на стоянках туристов срач, а на самой горе местами следы от кострищ. Инфраструктура - тут да, ближайшая в километрах 10 от горы. А вот проехать можно не только на внедорожнике. Мы в прошлом году проехали на ладе гранте, просто фарватер 2-ое человек выставляли, а третий потихоньку рулил. Самое глубокое было по нижнюю кромку дверей. Это если не нырнуть случайно в яму или колею, тогда можно остаться в луже ждать трактор или джип помощнее.
Беня
2017-07-04 15:16:48
Воттоваара это даже не бренд, это символ нашего Богом хранимого промежутка :) А внизу написать "Инвеститоры прийдите!" :)

michail
2017-07-04 14:55:33
Прежде, чем продвигать Воттоваару, как тур. объект надо создать хоть какую нибудь инфраструктуру и хотя бы дорогу к ней, а то ведь проехать к ней можно только на полноценном внедорожнике и надо сразу ограничить количество посетителей горы.
grigorjev
2017-07-04 14:00:39
Лучше бы Парфенчиков сообщил в Книгу рекордов Гиннеса про Карелию - самую русифицированную республику России. Люди важнее камней! Парфенчиков успел добавить русификации. В университете закрыт факультет прибалтийско-финских языков! Журнал на финском похерили... Ай да защитники самобытности! Лыком шитые.
Онего
2017-07-04 13:58:31
Может вы не заметили, но у нас и в городе нет дорог....
ненец
2017-07-04 14:24:42
Онего, но это ж ведь достопримечательность. Почему глупый турист не идёт косяком?
Онего
2017-07-04 14:43:52
ненец,
Онего
2017-07-04 14:38:27
ненец,
ненец
2017-07-04 15:36:40
Онего, помирать собрался, а жито сей!
Мне доходчиво понравилось. То ли ещё будет. Изжога переходит в язву.
Гость
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