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Новости. Политика
10:36, 30 Сентября 2017

Парфенчиков назначил пристава из Москвы и.о. министра имущественных и земельных отношений Карелии

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Артур Парфенчиков подписал Указ о назначении и.о. министра имущественных и земельных отношений Республики Карелия, сообщили в пресс-службе правительства.

Указом главы республики Карелия Артура Парфенчикова исполняющим обязанности члена правительства Республики Карелия – Министра имущественных и земельных отношений с 1 октября 2017 года назначен Щебекин Сергей Юрьевич.

Трудовой путь Сергея Щебекина связан со службой судебных приставов. Начиная с 2000 года он работал на различных должностях в Управлениях ФССП Москвы, Московской области, Республики Коми, Свердловской области. С 2015 года возглавлял Управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области.

Образование - высшее, в 2006 году окончил Международный юридический институт при Министерстве юстиции Российской Федерации по специальности юриспруденция.

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Комментарии

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Гарик
2017-09-30 10:55:50
"Образование у Щебекина - высшее, в 2006 году окончил Международный юридический институт при Министерстве юстиции Российской Федерации по специальности юриспруденция" Что так поздно образование заочное "получил "этот "юрист",
Вот и возникает вопрос ,все ли ладно с головой у 17,9 % деятеля, если в Карелии не может найти кадры на должности в прав-ве , и тащит сюда всякий приставской . сб...д. " Земляк" этот как оно есть и не "земляк , а так ....удак (
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