Парфенчиков назначил пристава из Москвы и.о. министра имущественных и земельных отношений Карелии

Артур Парфенчиков подписал Указ о назначении и.о. министра имущественных и земельных отношений Республики Карелия, сообщили в пресс-службе правительства.

Указом главы республики Карелия Артура Парфенчикова исполняющим обязанности члена правительства Республики Карелия – Министра имущественных и земельных отношений с 1 октября 2017 года назначен Щебекин Сергей Юрьевич.

Трудовой путь Сергея Щебекина связан со службой судебных приставов. Начиная с 2000 года он работал на различных должностях в Управлениях ФССП Москвы, Московской области, Республики Коми, Свердловской области. С 2015 года возглавлял Управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области.

Образование - высшее, в 2006 году окончил Международный юридический институт при Министерстве юстиции Российской Федерации по специальности юриспруденция.