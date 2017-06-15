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14:25, 15 Июня 2017

Парфенчиков назвал две причины, почему в Карелии должна быть реализована программа "Комфортная среда"

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В Петрозаводске 15 июня состоялся круглый стол по вопросам реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" в Карелии.

Участие в работе круглого стола приняли врио главы Карелии Артур Парфенчиков, председатель регионального общественного движения по защите прав собственников жилья "Наш дом" Светлана Калинина и сопредседатель регионального отделения ОНФ Карелии Анна Лопаткина.

В зале собрались горожане, представители общественных и профсоюзных организаций, чиновники правительства Карелии.

По словам Артура Парфенчикова, есть две причины реализации проекта "Комфортная среда" в Карелии.

"Первая причина очевидная и связана с тем, что комфортная среда – это то, в каких условиях мы сегодня живем, в каких условиях живут наши граждане. Это важно.
Задача сегодня, чтобы наш окружающий мир, наши дворы, наши дороги обрели соответствующий вид, соответствующую гармонию", - подчеркнул Парфенчиков.

Вторым важным аспектом в реализации программы врио главы Карелии назвал участие самого населения.

"Стержнем программы является сам порядок ее осуществления, - отметил Артур Парфенчиков, - это прямое, активное, непосредственное участие населения в осуществлении конкретной среды развития. Здесь важно нам, представителям власти, научиться работать с населением именно таким образом, чтобы мы определяли решения с учетом мнения населения. Мы можем дискутировать, убеждать, приводить аргументы, но в конечном итоге приоритет за определением развития комфортной среды должен оставаться за населением. Иначе сложится такая ситуация: хотели как лучше, а получилось как всегда".

По словам Парфенчикова, участие в реализации проекта "Комфортная среда" поможет людям "почувствовать свою значимость и собственную эффективность".

"Важно, чтобы население увидело связь между своей позицией и результатом: хотели площадку – получили площадку, а не дорожку, например", - сказал Парфенчиков.

На сегодняшний день в Карелии проект "Комфортная среда" активно реализуется при участии регионального отделения Общероссийского народного фронта.

"ОНФ Карелии – это такая сила, которая обеспечивает гармоничный формат учета мнений населения, его контроль за работой органов государственной власти, - заметил Парфенчиков, - полагаю, что при такой взаимосвязи мы придем к тому результату, который и поставлен в рамках этой программы "Комфортная среда".

Напомним, в рамках президентского проекта "Комфортная городская среда" Карелия получит 130 млн рублей из федерального бюджета, еще 10 млн на его реализацию будет выделено из региональной казны. Часть этой суммы предполагается потратить на приведение в порядок территорий общего пользования, остальное - на благоустройство дворов.

Какие работы и где необходимо провести, решают сами жители.

На благоустройство Петрозаводска из этой суммы будет выделено 70 млн рублей.

На сегодняшний день из 401 заявки конкурсный отбор прошли 162 дворовые территории и 30 общественных из 43 заявок.

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