Парфенчиков назвал отключение Медвежьегорского молокозавода "непродуманным решением"

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков прокомментировал отключение от энергоснабжения на Медвежьегорском молокозаводе.

В среду в 17.00 на Медвежьегорском молокозаводе отключили электроэнергию. Причиной отключения стали задолженности перед энергетиками за апрель и май. После вмешательства правительства республики электроэнергия снова была подключена на предприятие.

"Сегодня я провёл экстренное совещание с представителями всех заинтересованных сторон – руководством молокозавода, Минсельхоза РК и энергетиками по урегулированию данной проблемы. Считаю, что отключение электроэнергии на таком предприятии – это непродуманное решение, которое не должно повториться впредь. Для предприятия это грозит большими потерями технологического и финансового плана", - сказал Парфенчиков.

Он поручил держать ситуацию под постоянным контролем и информировать его о всех текущих платежах за электроэнергию.

В настоящее время завод продолжает работу в штатном режиме.