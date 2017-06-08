Парфенчиков назвал условие притока федеральных денег на подготовку к 100-летию Карелии

Карелия не готова принять средства федерального бюджета на подготовку к 100-летию республики из-за отсутствия проектно-сметной документации для строительства запланированных объектов.

Об этом на заседании правительства Карелии заявил врио главы республики Артур Парфенчиков.

По его словам недофинансирование федеральной целевой программы подготовки к юбилею Карелии вызвано, в том числе, отсутствием проектно-сметной документации.

Подробнее читайте в материале издания.