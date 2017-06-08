09:42, 08 Июня 2017
Парфенчиков назвал условие притока федеральных денег на подготовку к 100-летию Карелии
По теме
Загрузка...
Карелия не готова принять средства федерального бюджета на подготовку к 100-летию республики из-за отсутствия проектно-сметной документации для строительства запланированных объектов.
Об этом на заседании правительства Карелии заявил врио главы республики Артур Парфенчиков.
По его словам недофинансирование федеральной целевой программы подготовки к юбилею Карелии вызвано, в том числе, отсутствием проектно-сметной документации.
Подробнее читайте в материале издания.
По теме
Выбор читателей
05.06.2017, 10:25
02.06.2017, 14:17
05.06.2017, 07:20
02.06.2017, 11:45
04.06.2017, 10:07
02.06.2017, 12:03
Аналитика
07.06.2017 11:52
Политкухня
Политолог Олег Реут считает, что губернаторские выборы в Карелии пройдут по безальтернативному сценарию, а явка не превысит 30 процентов.
05.06.2017 10:45
02.06.2017 12:03
02.06.2017 11:20
02.06.2017 10:39
Чтиво
06.06.2017 10:58
Личное мнение
Политический публицист Олег Реут размышляет о странностях общественной кампании, организованной в поддержку руководителя карельского "Мемориала" Юрия Дмитрия.
05.06.2017 16:20
05.06.2017 09:35
31.05.2017 10:00
Медиа
28.05.2017 17:11
Афиша
Завтра в театрах (2)
детям
В кинотеатрах (10)
детям
Комментарии