Парфенчиков обещает, что Карелия выполнит программу расселения аварийного жилья

Карелия выполнит программу расселения граждан из аварийного жилья, заявил глава региона Артур Парфенчиков.

По его словам, на сегодняшний день в республике уже расселено более 70 тысяч квадратных метров, переселены более 4,6 тысячи человек, осталось расселить 49 тыс. кв. м. и переселить 2,5 тысячи человек.

"Мы выполним программу расселения аварийного жилья. Во главу угла мы поставили качество, поэтому со многими подрядчиками расторгаем контракты, как бы нам тяжело ни было. Значительную часть мы расселим до конца года, на данный момент у нас почти готово 30 тысяч квадратных метров… Работа ведется, строятся дома, выкупаются квартиры", - сказал "РИА Новости" глава Карелии.

Он добавил, что также в программу включено еще порядка 23 тысяч неучтенных квадратных метров аварийного жилья. "Считаю чрезвычайно важным достижением то, что нам удалось добиться включение 23 тысяч неучтенных квадратных метров аварийного жилья в программу переселения. Об этом мы говорили с президентом во время его визита в Петрозаводск. Программа будет продолжена, а это значит, что сотни людей получили возможность въехать в новые квартиры. Это очень важно", - отметил Парфенчиков.