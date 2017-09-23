Парфенчиков объяснил, почему в Карелии плохие дороги

Избранный глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал подписчикам своей страницы «Вконтакте», почему республиканские трассы находятся в плачевном состоянии.

«Ни для кого не секрет, что у нас в Карелии очень большие проблемы с дорогами. Осложняет ремонт и содержание дорог их бесхозность. В республике на данный момент таких дорог более 500 километров - это неприемлемо!»,- такое заявление появилось на странице Артура Парфенчикова в социальной сети «Вконтакте».

Парфенчиков заявил, что в первом полугодии 2018 года все бесхозные дороги в Карелии должны обрести собственника. По словам избранного главы республики, «по плану первые 62 километра «будут приняты» уже до конца этого года».

«Таким образом, мы решим главную проблему по содержанию дорог и сможем выделить деньги на их ремонт»,- резюмировал Парфенчиков.