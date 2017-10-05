Парфенчиков определил, кто выберет главу администрации Олонецкого района

Глава Карелии Артур Парфенчиков назначил трех представителей в конкурсную комиссию по отбору кандидатов на должность руководителя администрации Олонецкого района.

Согласно распоряжению, в комиссию от главы региона вошли: депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия Антонина Жеребцова и Анна Лопаткина; заместитель главы по внутренней политике Владимир Любарский; начальник управления администрации главы республики Григорий Фандеев.

На сайте района указано, что в настоящее время эту должность занимает Сергей Прокопьев.