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12:16, 28 Мая 2017

Парфенчиков осмотрел "проблемные" дома, которые строятся в Сортавале для переселенцев из аварийного жилья

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Врио главы Карелии Артур Парфенчиков проконтролировал ход строительства домов в Сортавале, предназначенных для переселения из аварийного жилья, и остался доволен тем, что темп застройки сохраняется.

Как сообщает пресс-служба карельского правительства, Артур Парфенчиков в ходе рабочей поездки в Приладожье осмотрел в Сортавале дома, предназначенные для переселения граждан из аварийного жилья. Один из них построен, два других будут сданы в этом году. Всего в Сортавальском районе новые квартиры получат 308 человек.

Тридцатиквартирный дом на улице Западной был введен в эксплуатацию в августе прошлого года. Артур Парфенчиков зашел в квартиры и пообщался с хозяевами, которые рассказали руководителю региона, что довольны новым жильем.

Идет строительство и на улице Пушкина. Сейчас там возводятся два трехэтажных дома. Один из них строит ООО "Шеф-монтаж". Завершены работы по установке окон первого этажа и кладке стен третьего этажа. Планируется, что в сентябре жильцы смогут отпраздновать здесь свое новоселье.

Строительством другого дома занималась компания "Альфа Менеджмент Групп". Поскольку подрядная организация не выполнила свои обязательства, государственный контракт с ней был расторгнут. На объекте пока выполнены работы по кладке стен и армированию монолитного пояса первого этажа.

Как отметил министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Дмитрий Матвиец, до конца июня в рамках конкурсных процедур будет выбрана компания, которая к октябрю-ноябрю сможет достроить дом.

По объектам незавершенного строительства ООО "Альфа Менеджмент Групп" проводится строительно-техническая экспертиза выполненных работ.

Улица Пушкина является перспективной для строительства нового жилья. Там будет снесено несколько старых домов и возведены новые, куда смогут переехать, в том числе, не попавшие в программу переселения жители соседних с Сортавалой сельских поселений.

"Здесь наиболее удобно будет построить дома с точки зрения инженерных коммуникаций и тех условий, которые могут быть созданы для переселенцев", – подчеркнул руководитель Минстроя республики.

По итогам инспекции Артур Парфенчиков отметил, что несмотря на все возникшие сложности, темп застройки удается сохранять.

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