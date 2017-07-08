Парфенчиков осмотрел в Сегеже дом для переселенцев, который разгромили вандалы

В рамках рабочей поездки в Сегежский район врио главы Карелии Артур Парфенчиков осмотрел строящийся 21-квартирный дом, куда в скором времени въедут переселены из аварийных домов, сообщила пресс-служба правительства Карелии.

Руководитель региона проконтролировал строительство 21-квартирного жилого дома, который возводится в рамках реализации Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. В настоящий момент строительные работы на объекте завершает компания "Дальпитерстрой", которая является уже третьим подрядчиком.

Это не первый визит врио главы Карелии на стройплощадку по улице 8 Марта: в середине мая Артур Парфенчиков уже проводил выездную проверку строящихся в Сегеже домов. Тогда выяснилось, что в незаселенные квартиры проникли вандалы – они испортили имущество будущих новоселов. В частности, в одной из квартир были испорчены бойлер и кухонная плита, перевернуты ванны, в электрощитках повреждена проводка. По требованию Артура Парфенчикова на объекте была обеспечена надлежащая охрана.

Сейчас появившиеся по вине вандалов неполадки устранены.

"Мы договорились собрать в ближайшие дни будущих жильцов и провести вместе с ними обследование квартир, составить протокол поручений каждого жильца по устранению недостатков, которые они, возможно, определят. Дальше – в кратчайшие сроки все наладить и уже начинать процедуру переселения жильцов из пяти аварийных домов. И, конечно, мы продолжим работать с подрядчиком в плане устранения возможных недостатков, которые будут выявлены в ходе проживания, в том числе во время отопительного сезона", – сказал врио главы Карелии.

К 1 сентября в новый дом планируется заселить 46 человек.