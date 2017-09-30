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Новости. Политика
09:56, 30 Сентября 2017

Парфенчиков останется без собственного пресс-секретаря?

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Пресс-секретарь главы Карелии 34-летняя Марина Кабатюк заявила, что уходит с ответственной должности.

"Да, я намерена оставить должность пресс-секретаря, - сообщила Марина Кабатюк корреспонденту "Столицы на Онего", - прежде всего потому, что почти за 2 года работы очень устала и практически не видела своих детей. У меня два сына 6 и 8 лет".

Марина Кабатюк в январе 2016 года была назначена пресс-секретарем занимавшего в то время пост главы Карелии Александра Худилайнена. К настоящему времени она проработала 7 месяцев в качестве официального представителя в СМИ Артура Парфенчикова.

По словам Кабатюк, не исключено, что в ближайшее время она выберет другую работу. Но какую именно – пресс-секретарь отказалась уточнить, пояснив, что с окончательным вариантом еще не определилась.

По информации "Столицы на Онего", в окружении Артура Парфенчикова ходят разговоры, что эту должность в структуре органов исполнительной власти в целях экономии бюджетных средств планируют сократить.

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