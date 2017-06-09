Парфенчиков отвечает многим ожиданиям жителей Карелии, считает "яблочница" Слабунова
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Председатель партии "Яблоко" Эмилия Слабунова считает, что врио главы Карелии Артур Парфенчиков отвечает многим ожиданиям жителей республики.
Об этом она рассказала в интервью политологу Анатолию Цыганкову.
"Э.Слабунова считает, что Парфенчиков отвечает многим ожиданиям избирателей Карелии. Они хотели видеть во главе республики своего, не "варяга" — и получили земляка. Они рассчитывали на то, что новый руководитель, используя федеральные связи, укрепит позиции Карелии в Москве — и получили в губернаторы вчерашнего федерального руководителя. (Напомним, что А. Парфенчиков совсем недавно ещё возглавлял Федеральную службу судебных приставов и его личные и служебные отношения с руководителями страны сохраняются – ред.). У избирателей вызывает симпатию, считает Слабунова, установка Парфенчикова на наведение порядка в структурах республиканской и муниципальной власти. По её мнению, существует общественный запрос на дисциплину и эффективность чиновничьего труда, на открытость власти – то и другое Парфенчиков не только обещает, но уже отчасти реализует", - отмечает Цыганков.
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