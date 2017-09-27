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Новости. Общество
16:31, 27 Сентября 2017

Парфенчиков перечислил 100 тысяч на строительство часовни в память о погибших на Сямозере детях

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На счет благотворительного фонда "Северный духовный путь" начали поступать средства на строительство часовни на берегу Сямозера. Одним из первых деньги перечислил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Об этом в среду сообщил журналистам директор фонда "Северный духовный путь" Александр Лысенковский.

"Одним из первых благотворителей выступил Артур Олегович Парфенчиков, за что ему огромное спасибо. Он перечислил взнос в размере 100 тысяч рублей на строительство часовни", - сказал он.

По словам Лысенковского, в настоящее время перечисления сделали около двух десятков благотворителей.

"Перечисления разные по объему – начиная от 100 рублей, - сказал он. – Мы всем благодарны, потому что это не только деньги, но и поддержка самой идеи".

Напомним, на прошлой неделе в Карелии был объявлен всенародный сбор средств на строительство часовни вблизи деревни Кудама на берегу Сямозера в память о 14 детях, погибших в июне 2016 года. С инициативой возвести часовню около Поклонного креста, установленного после трагедии, выступили родители погибших ребят. Это предложение поддержал глава республики Артур Парфенчиков. Сбор средств взял на себя благотворительный фонд "Северный духовный путь".

Александр Лысенковский также рассказал, какой будет часовня в память о погибших детях.

"Это шестиугольная часовня. Ее ориентировочная площадь – порядка 25-28 кв.м. Она будет выполнена из бруса, со всеми необходимыми элементами, которые присущи сооружениям этого профиля", - отметил он.

На часовню предполагается потратить порядка 2 млн рублей. В эту сумму, пояснил директор фонда, входят не только строительные работы, но и расходы на внутреннее убранство и доставка сруба на место. При этом Лысенковский предположил, что при подведении итогов конкурса на выбор застройщика стоимость часовни может снизиться. Конкурс, сообщил он, уже объявлен, пока заявились две компании.

"Это серьезные компании с большим опытом работы, они уже делали подобные сооружения. Но мы надеемся, что кто-то еще появится, для этого конкурс и проводится", - сказал Александр Лысенковский.

Итоги конкурса планируется подвести 1 ноября 2017 года, а открыть часовню – летом 2018-го.

"Мы хотим избежать бюрократии и работать быстро и слаженно, потому что есть цель поставить и освятить часовню к следующей годовщине трагедии", - резюмировал директор фонда.

Оказать помощь в строительстве часовни можно, перечислив средства на этот счет.

18 июня 2016 года 47 воспитанников лагеря ООО "Парк-отель "Сямозеро" в сопровождении четверых взрослых отправились в поход по озеру. Из-за усилившегося ветра и начавшегося шторма на озере образовались волны метровой высоты, в итоге каноэ с детьми перевернулись. Погибли 14 школьников.

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