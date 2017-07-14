Парфенчиков пообещал строительство пяти новых школ в Карелии

Пять новых школ появятся в ближайшие годы в Карелии, написал в Facebook врио главы республики Артур Парфенчиков.

"В рамках поездки в Муезерский район посетил строящуюся школу в поселке Ледмозеро. На месте, где раньше находилось аварийное здание, 8 декабря откроется современное образовательное учреждение на 330 человек. Рядом будут обустроены площадки для игровых видов спорта и легкой атлетики", - написал Парфенчиков.

В Ледмозере, отметил врио главы Карелии, хорошие учителя, выпускники каждый год показывают достойные результаты по ЕГЭ. Теперь у ребят будут хорошие условия для учебы. Это очень удачный проект с доступной средой даже для детей с ограниченными возможностями.

"В скором времени подобные современные школы будут построены и в других частях Карелии: в Сортавала, в поселке Деревянное, Медвежьегорске, Кеми и Петрозаводске", - написал Парфенчиков.