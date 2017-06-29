Парфенчиков попросил Мирошник еще раз обдумать свое решение об увольнении Васильевой

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков попросил мэра Петрозаводска Ирину Мирошник вернуться к вопросу увольнения директора лицея №13 Галины Васильевой.

На своей странице в социальной сети Артур Парфенчиков написал: "Рабочая группа Минобра доложила о результатах проверки информации об увольнении директора 13 лицея.

Уважая закон и право работодателя на принятие самостоятельного решения, тем не менее, попросил Ирину Юрьевну Мирошник вернуться к вопросу о директоре лицея".

Напомним, Галину Васильеву уволили 23 июня без объяснения причин в разгар выпускного праздника, когда она вручала аттестаты выпускникам.

Ее вызвали в мэрию, чтобы вручить трудовую, но она отказалась ехать туда, тогда сотрудники администрации прибыли в лицей, привезли трудовую и распоряжение об увольнении.

Трудовую Галина Васильевна не взяла, а распоряжение отказалась подписывать, пока не услышит причин увольнения.

Некоторые отмечают, что увольнение Васильевой может быть связано с ее депутатской деятельностью в Петросовете: совсем недавно она публично оценила работу мэрии неудовлетворительной.

Человека, который руководил лицеем более 30 лет, увольняют, не сказав ни единого слова благодарности.

Сегодня Ирина Мирошник не смогла назвать журналистам причины увольнения Васильевой.