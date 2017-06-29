Новости. Общество
14:20, 29 Июня 2017

Парфенчиков попросил Мирошник еще раз обдумать свое решение об увольнении Васильевой

По теме

Профсоюзы Карелии продолжают "регулировать отношения"
29.06.17 13:17
Путин включил Карелию в Арктическую зону
29.06.17 13:02
МВД Карелии приглашает "откатать пальцы"
29.06.17 12:52
Все новости
Загрузка...

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков попросил мэра Петрозаводска Ирину Мирошник вернуться к вопросу увольнения директора лицея №13 Галины Васильевой.

На своей странице в социальной сети Артур Парфенчиков написал: "Рабочая группа Минобра доложила о результатах проверки информации об увольнении директора 13 лицея.

Уважая закон и право работодателя на принятие самостоятельного решения, тем не менее, попросил Ирину Юрьевну Мирошник вернуться к вопросу о директоре лицея".

Напомним, Галину Васильеву уволили 23 июня без объяснения причин в разгар выпускного праздника, когда она вручала аттестаты выпускникам.

Ее вызвали в мэрию, чтобы вручить трудовую, но она отказалась ехать туда, тогда сотрудники администрации прибыли в лицей, привезли трудовую и распоряжение об увольнении.

Трудовую Галина Васильевна не взяла, а распоряжение отказалась подписывать, пока не услышит причин увольнения.
Некоторые отмечают, что увольнение Васильевой может быть связано с ее депутатской деятельностью в Петросовете: совсем недавно она публично оценила работу мэрии неудовлетворительной.

Человека, который руководил лицеем более 30 лет, увольняют, не сказав ни единого слова благодарности.

Сегодня Ирина Мирошник не смогла назвать журналистам причины увольнения Васильевой.

 

По теме

Профсоюзы Карелии продолжают "регулировать отношения"
29.06.17 13:17
Путин включил Карелию в Арктическую зону
29.06.17 13:02
МВД Карелии приглашает "откатать пальцы"
29.06.17 12:52
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
тетка
2017-06-29 14:36:36
Так не Мирошник просить надо, а ее работодателя укротить.
анти
2017-06-29 14:33:18
Откуда столько жалости у ВРИО? По его поступкам видно, что увольнять ему, что мёду испить. Действительно, поддержите Васильеву, плюньте в душу учителям, родителям и ученикам лицея! Они ж по заксобраниям не сидели, политический капитал не зарабатывали... Странное у Вас отношение к простым людям, господин ВРИО...
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.06.2017, 11:42
ВИДЕО: Мама подростка, которого спасатели четвертые сутки ищут на Ладоге, съездила на ток-шоу к Малахову
26.06.2017, 14:23
Ладога-шоу, праздник за забором, увольнение несогласных
24.06.2017, 11:25
В Петрозаводске уволена директор лицея №13 Галина Васильева
23.06.2017, 16:03
Спасатели рассказали о находках на месте ЧП на Ладожском озере в Карелии
25.06.2017, 13:58
Горячую воду в некоторых районах Петрозаводска включат раньше, чем планировалось
26.06.2017, 16:38
Водолазы завершили поиски пропавших на Ладоге подростков

Аналитика

27.06.2017 12:45
Капитал
"Мы видим реальное давление на бизнес"
В Карелии власти фиксируют увеличение числа проверок, из-за которых предприниматели уходят в другие регионы.
Денис Осьмов: "Наша задача – защитить электросети и добросовестных потребителей от энерговоров"
27.06.2017 10:03
"Люди, создающие проблемы" 1
26.06.2017 15:44
Чтобы хорошему избирателю ничего не мешало
23.06.2017 11:44
"Петрозаводск – любимая столица" 12
21.06.2017 16:20
Вся аналитика

Чтиво

27.06.2017 11:22
Личное мнение
"Надень сапоги и не бухти" 4
Известный журналист и блогер Наталья Ермолина - о погоде красочно и с оптимизмом. 
Ладога-шоу, праздник за забором, увольнение несогласных 1
26.06.2017 14:23
Замена водительских удостоверений: первые итоги 1
21.06.2017 12:47
Контроль во вред, эхо Сямозера, все вопросы к Путину 2
20.06.2017 12:08
архив чтиво

Медиа

День города-2017
25.06.2017 19:55
все фото и видео

Опрос

Если бы выборы главы Карелии состоялись в это воскресенье, за кого бы вы отдали свой голос?

Афиша

Сегодня в городе (11)
Гадкий я 3
детям
Трансформеры: Последний рыцарь
Тачки 3
детям
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Мумия
Холодное танго
Очень плохие девчонки
Выгодный обмен
Антропоид
Чудо-Женщина
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»