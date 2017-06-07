Парфенчиков поручил в кратчайшие сроки решить вопрос с разрушенной поликлиникой на Ленина

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков возмутился тем, что вопрос с историческим зданием бывшей детской поликлиники до сих пор не решен.

"Очень много вопросов по поводу городской поликлиники на проспекте Ленина. Мы обречены этот вопрос решать. Оказалось, что очень болевой вопрос – это здание поликлиники. Поэтому нам нужно всем вместе акцентировать на этом внимание и разобраться в кратчайшие сроки с этим историческим местом в центре Петрозаводска. Безусловно, то, что сейчас происходит – это слишком наглядно с точки зрения неспособности власти решать элементарные задачи. Годами это место – в этих дешевых баннерах просто раздражает людей. Наверное, и нас с вами… Мы как жители Петрозаводска смотрим и думаем, когда же вернется исторический облик", - сказал Парфенчиков на заседании правительства Карелии.

Напомним, в разные годы планы властей относительно этого здания менялись.

Предлагались проекты реставрации здания с использованием современных технологий, строительства нового, сохранив исторический облик его фасадов, но уже с пристройкой – многоквартирным домом, разместив в ней жилые квартиры, магазины, офисы и банки, устройства на его месте сквера или детской площадки, и наоборот, восстановления его в прежнем виде, построив заново из дерева.

Но до сих пор здание, некогда получившее охранный статус и находящееся в собственности компании "ТехПромСтрой", продолжает оставаться в полуразрушенном виде.