Парфенчиков поздравил Чепика с Днем рождения

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков поздравил своего первого заместителя Александра Чепика с Днем рождения.

"Поздравляю с днем рождения моего первого заместителя Александра Евгеньевича Чепика, Премьер-министра Правительства Карелии. От всей души желаю ему сил, здоровья, счастья и благополучия!" – написал Артур Пафренчиков в соцсетях.

Чепик Александр Евгеньевич родился 13 июля 1974 года в городе Рыбное Рязанской области. С 1991 по 1996 годы учился в Рязанской государственной сельскохозяйственной академии по специальности "Бухгалтерский учет и аудит, экономист".

В 2015 году Александр Чепик защитил степень кандидата доктора экономических наук в Московском государственном университете экономики, статистики и информатики.

Прошел обучение в Московском государственном университете по специальности «Английский язык», степень владения английским языком Upper intermediate.

C 1996 года работал в Рыбновском отделении Сбербанка. Затем в Рязани возглавил отдел внутреннего контроля и кредитно-фондового отдела ООО КБ "Станкобанк". С сентября 2001 года работал заместителем генерального директора по финансам промышленных предприятий ЗАО "Скотт, Риггс и Флетчер (аудит) Лтд" в г. Москве, с 2003 года – генеральным директором ОАО "Полема". С апреля 2006 года по январь 2008 года работал в Москве в компании "Дайрект Инвестментс Раша Лимитед".

С января 2008 года работал в должности заместителя Председателя Правительства Республики Бурятия по экономическому развитию, награжден юбилейной медалью "200 лет МВД России", медалью "За заслуги перед Республикой Бурятией" за значительный вклад в развитие региона.

В марте 2017 года Чепик назначен исполняющим обязанности Первого заместителя Главы Республики Карелия - Премьер-министра Правительства республики.