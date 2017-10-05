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Новости. Общество
14:38, 05 Октября 2017

Парфенчиков поздравил Кадырова с Днем рождения

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Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил с Днем рождения руководителя Чечни Рамзана Кадырова.

"От всей души поздравляю с днем рождения Главу Чеченской республики, моего друга и коллегу, Рамзан Кадыров ! Желаю здоровья, благополучия, дальнейших успехов на ответственном посту, мира и добра!" – написал Парфенчиков в Facebook.

Отметим, 5 октября Кадырову исполнился 41 год.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2017-10-05 15:11:55
Самое интересное, что большинство карельцев не знают дату Дня рождения нашего сексуального назначенца
NIK
2017-10-05 15:03:56
Редакция !! Мало ли кого этот гражданин поздравил в фейсбуке ,это его личное дело ,зачем подбирать за ними все чихи в соц.сетях , знать про его репосты народу не интересно. И так его присутствие в медиа пространстве зашкаливает ((
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