Парфенчиков поздравил Собянина с Днем рождения

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков пожелал мэру Москвы оставаться профессиональным хозяйственником.

"Поздравляю с днем рождения московского градоначальника Сергея Семеновича Собянина. От всей души желаю успехов в программе по реновации столичного жилья! Диалог, который наладили власти Москвы с горожанами — пример грамотного использования современных технологий в совместной работе по благоустройству города", - написал Парфенчиков "ВКонтакте".

"Сергей Семёнович, желаю Вам крепкого здоровья, удачи, оставаться профессиональным хозяйственником, заинтересованным в процветании и создании комфорта в столице! С днем рождения!", - добавил он.