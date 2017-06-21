12:44, 21 Июня 2017
Парфенчиков поздравил Собянина с Днем рождения
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Врио главы Карелии Артур Парфенчиков пожелал мэру Москвы оставаться профессиональным хозяйственником.
"Поздравляю с днем рождения московского градоначальника Сергея Семеновича Собянина. От всей души желаю успехов в программе по реновации столичного жилья! Диалог, который наладили власти Москвы с горожанами — пример грамотного использования современных технологий в совместной работе по благоустройству города", - написал Парфенчиков "ВКонтакте".
"Сергей Семёнович, желаю Вам крепкого здоровья, удачи, оставаться профессиональным хозяйственником, заинтересованным в процветании и создании комфорта в столице! С днем рождения!", - добавил он.
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