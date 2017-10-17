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Новости. Экономика
09:00, 17 Октября 2017

Парфенчиков пожаловался Дворковичу на нехватку полувагонов для щебня

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Глава Карелии Артур Парфенчиков направил вице-премьеру правительства Аркадию Дворковичу жалобу на нехватку полувагонов для перевозки щебня.

Об этом во вторник пишет "Коммерсант". Парфенчиков попросил Дворковича разобраться с нехваткой полувагонов для щебня. В Парфенчиков отмечает, что за январь—август предприятия региона отгрузили на 1,9 млн тонн меньше щебня.
По его словам, проблема и в том, что после выгрузки угля в портах вагоны не загружают щебнем и они идут за углем порожняком в Сибирь. Чиновник замечает, что аренда полувагонов для щебня с января 2015 года по сентябрь 2017 года выросла в семь раз, до 40,4 тыс. руб. в сутки.

Глава республики замечает, что восемь предприятий региона уже остановлены, десяти угрожает банкротство, за первые восемь месяцев года щебеночники Карелии недополучили 1,2 млрд руб., бюджет республики — 400 млн руб. Артур Парфенчиков предлагает поручить Минтрансу, Минэкономики, Минпромторгу представить предложения по решению этих вопросов.

Представитель Аркадия Дворковича подтвердила изданию получение письма и сообщила, что поручение дано. Минэкономики "не знакомо с предложениями", в Минпромторге сослались на информацию ОАО РЖД, представленную Минтрансом, что на октябрь профицит полувагонов — 11,5 тыс. единиц.

Производство грузовых вагонов за восемь месяцев выросло на 78,5%, до 35 тыс. штук, заводы загружены на 40–50%, отмечают в министерстве. Минпромторг также перенаправил запрос в Минтранс, где сообщили, что при получении обращение рассмотрят.

В ОАО РЖД заявили, что для поддержки щебеночников Карелии по предложению монополии внесены изменения в приказ об особенностях определения кратчайших расстояний при перевозке грузов с 16 сентября на станции, задействованные в высокоскоростном пассажирском сообщении Москва-Петербург. Теперь для расчета провозных платежей фактическое расстояние принимается за кратчайшее (до этого объезд дороги удорожал перевозку). Но подача вагонов под погрузку — в компетенции их собственников и операторов, отмечают в ОАО РЖД. В ПГК и ФГК от комментариев отказались.

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Комментарии

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кир
2017-10-17 09:07:23
Не барское это дело.
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