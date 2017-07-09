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Новости. Общество
13:30, 09 Июля 2017

Парфенчиков пожелал рыбакам удачи и большого улова


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Врио главы Карелии Артур Парфенчиков поздравил рыбаков с профессиональным праздником.

"Поздравляю любителей и тех, для кого рыбалка — профессия, с Днем рыбака! Желаю во-о-о-о-т такого улова!" - написал Парфенчиков "ВКонтакте".

"Рыбный промысел испокон веков был одним из основных занятий коренных жителей Карелии – карелов, вепсов, поморов. Здесь, на Севере, богатом рыбными запасами, зарождались рыболовецкие династии, складывались традиции озёрного и морского лова, а сама профессия рыбака стала уделом мужественных и сильных людей", - говорится в тексте поздравления.

Рыбная отрасль и сегодня остаётся важной частью экономики нашей республики. Рыбохозяйственный комплекс Карелии, по его словам, включает в себя более двух сотен хозяйствующих субъектов разных форм собственности, которые занимаются различными направлениями деятельности – от морского и океанического рыболовства до глубокой переработки и производства рыбопродукции.

"Спасибо вам за нелегкий труд, за умение преодолевать трудности и упорно идти к намеченной цели", отметил Парфенчиков.

"Всем рыбакам – и профессионалам, и любителям – рыбацкой удачи", - отмечается в поздравлении

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
grigorjev
2017-07-09 14:39:39
Гр-н Парфенчиков не знаком с Конституцией, законами Карелии. В Карелии ведь не только карелы и вепсы коренные. Про финнов - забыл. Неужели сознательно? Статью 21 Конституции - не читал! За одно это - ему нужно оставить должность Главы Карелии. Но прежде - надо вернуть долг.
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