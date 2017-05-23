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15:06, 23 Мая 2017

Парфенчиков пожелал выпускникам 17-й гимназии дерзости

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Врио главы Карелии Артур Парфенчиков побывал на последнем звонке в 17-й гимназии Петрозаводска и поздравил выпускников и учителей.

Как отметил карельский губернатор, в этой школе он не чувствует себя гостем, поскольку сам окончил ее в 1982 году.

''Гостем я себя здесь совсем не чувствую, потому что 10 лет тоже ходил в это здание и сейчас вновь переживаю те же чувства, что и 35 лет назад'', - сказал Артур Парфенчиков.

''В это самое время в 1982 году мы, наш класс, а всего было три класса, выпускались. Были наши замечательные педагоги. В жизнь нас напутствовал незабвенный Павел Оскарович Корган. Я счастлив, что все 10 лет, когда я учился, он был нашим директором. Я искренне считаю, что всего в жизни мы добились благодаря нашим родителям и педагогам'', - добавил он.

По словам Парфенчикова, школьные годы - ''это было замечательное время, непростое, но очень интересное''.

Руководитель республики признался, что волнуется и чувствует себя ''немножко первоклассником''. И вспомнил, как 1 сентября, 45 лет назад, у него был урок пения, и его вела Людмила Александровна Косопалова, которая и сегодня преподает в 17-й гимназии. Под громкие аплодисменты Артур Парфенчиков подарил ей букет.

''Низкий поклон вам и всем педагогам, которые делают из нас людей'', - сказал он.

Обращаясь к выпускникам, губернатор отметил:

''Впереди у вас не менее интересная взрослая жизнь: первый серьезный экзамен, ЕГЭ, выбор профессии - те вехи, которые во многом определят вашу дальнейшую жизнь. Поэтому я вам пожелаю дерзости. Не бойтесь идти к цели, которая кажется недосягаемой. Тогда будет высокий результат''.

Парфенчиков признался, что считает тех, кому сейчас 16-18 лет, замечательным поколением.

''У вас все получится. Вы замечательное поколение. Я восхищаюсь теми, кому сегодня 16, 17, 18 лет. Вы лучше нас, и это вселяет надежду на то, что вы справитесь с задачами, которые ставит жизнь'', - сказал врио главы республики.

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