Парфенчиков предлагает жителям Карелии подписываться на его канал в Telegram

Глава Карелии Артур Парфенчиков стал еще доступнее для общения, открыв свою страницу в мессенджере Telegram.

На своей странице в "ВКонтакте" Парфенчиков сообщил, что завел свой канал в Telegram.

"Я всегда стараюсь быть для вас открытым. Каждый день делюсь как рабочими моментами, так и моментами из моей личной жизни. Я очень благодарен Вам за то участие, которое вы принимаете у меня на страницах в социальных сетях. По мере возможности, я читаю все ваши комментарии и письма, которые вы мне присылаете. Но не у всех есть время посещать мои страницы, поэтому я завел свой канал в Telegram, в котором буду делиться с вами только важной и оперативной информацией. Подписывайтесь на мой канал, для этого переходите по ссылке: https://t.me/parfenchikov", - сообщил Артур Парфенчиков.