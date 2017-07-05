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Новости. Политика
08:25, 05 Июля 2017

Парфенчиков предложил омбудсменам ходить с ним в народ

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Руководитель республики предложил региональным омбудсменам новый формат работы - совместные поездки в районы для прямого диалога с населением.

Артур Парфенчиков накануне встретился с региональными уполномоченными и председателем Общественной палаты Карелии, сообщается на официальном сайте правительства.

На встрече обсуждался широкий круг вопросов, связанных с защитой прав человека и развитием гражданского общества в Карелии. В деловой беседе приняли участие председатель Общественной палаты республики Наталья Вавилова и уполномоченные − по правам человека Александр Шарапов, по защите прав предпринимателей Елена Гнетова, по правам ребенка Оксана Старшова. Они поблагодарили руководителя региона за активное участие в урегулировании волнующих общественность проблем – таких, как ситуация в Сунском бору и конфликт вокруг охотхозяйства "Черные камни".

Уполномоченные рассказали о трудностях и достижениях в сфере защиты прав граждан.

"Возлагаю на наше сотрудничество очень серьезные надежды. В качестве примера эффективного взаимодействия могу привести одно из последних решений − рассмотрение законопроекта о введении "налоговых каникул" для начинающих предпринимателей. Знаю, что разговоры о необходимости принятия такого решения велись в Карелии не один год, и надеюсь, что надежды предпринимателей и органов власти будут оправданы", − сказал Артур Парфенчиков.

По словам выступавших, число обращений в адрес уполномоченных растет, что говорит о доверии со стороны граждан.

Руководитель Карелии предложил региональным омбудсменам новый формат работы с органами власти − совместные поездки в районы республики для прямого диалога с населением.

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Комментарии

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User
2017-07-05 08:43:02
"По словам выступавших, число обращений в адрес уполномоченных растет, что говорит о доверии со стороны граждан."

Офигенная логика, в лучших традициях Чурова! Жителям "Невского Пассажа" об этом расскажите. По мне так это говорит о том, что в республике проблемы только копятся и ни фига не решаются.
ненец
2017-07-05 08:42:11
На встрече обсуждался широкий круг вопросов, связанных с защитой прав человека и развитием гражданского общества в Карелии. Алиханова сегодня выпустят?
Парфенчиков, ходи на горшок лучше. Народ устал. Не выдержит.
Гость
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