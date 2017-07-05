Парфенчиков предложил омбудсменам ходить с ним в народ

Руководитель республики предложил региональным омбудсменам новый формат работы - совместные поездки в районы для прямого диалога с населением.

Артур Парфенчиков накануне встретился с региональными уполномоченными и председателем Общественной палаты Карелии, сообщается на официальном сайте правительства.

На встрече обсуждался широкий круг вопросов, связанных с защитой прав человека и развитием гражданского общества в Карелии. В деловой беседе приняли участие председатель Общественной палаты республики Наталья Вавилова и уполномоченные − по правам человека Александр Шарапов, по защите прав предпринимателей Елена Гнетова, по правам ребенка Оксана Старшова. Они поблагодарили руководителя региона за активное участие в урегулировании волнующих общественность проблем – таких, как ситуация в Сунском бору и конфликт вокруг охотхозяйства "Черные камни".

Уполномоченные рассказали о трудностях и достижениях в сфере защиты прав граждан.

"Возлагаю на наше сотрудничество очень серьезные надежды. В качестве примера эффективного взаимодействия могу привести одно из последних решений − рассмотрение законопроекта о введении "налоговых каникул" для начинающих предпринимателей. Знаю, что разговоры о необходимости принятия такого решения велись в Карелии не один год, и надеюсь, что надежды предпринимателей и органов власти будут оправданы", − сказал Артур Парфенчиков.

По словам выступавших, число обращений в адрес уполномоченных растет, что говорит о доверии со стороны граждан.

Руководитель Карелии предложил региональным омбудсменам новый формат работы с органами власти − совместные поездки в районы республики для прямого диалога с населением.