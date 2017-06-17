Парфенчиков предложил создавать в Карелии ассоциации крестьянских и фермерских хозяйств

Артур Парфенчиков поручил подготовить законопроект об отмене ограничения количества земли во владении у фермеров, сообщает пресс-служба правительства Карелии.

В рамках рабочей поездки в Пряжинский национальный район врио Главы Карелии Артур Парфенчиков посетил фермерское хозяйство Юлии Шелемех, а также совместно с руководством профильных ведомств провел встречу с представителями крестьянских и фермерских хозяйств.

В преддверии встречи Юлия Шелемех рассказала, что с руководителем региона она знакома заочно еще с февраля.

"У меня были три вопроса, решение которых зависело от чиновников петрозаводской администрации. Мне впрямую не отказывали, но отправляли из кабинета в кабинет. Когда в Карелию приехал новый руководитель, я обратилась к нему за помощью через социальную сеть Твиттер. Он ответил мне буквально через семь минут. Решение проблем сразу сдвинулось с мертвой точки. А еще он пообещал приехать к нам в гости. И вот теперь выполнил обещание", - рассказала Юлия Шелемех.

Артур Парфенчиков осмотрел хозяйство, выслушал планы по его расширению, пообещал оказать содействие в решении административных вопросов. По предложению хозяев, высадил несколько кустов клубничной рассады.

"Хороший, способ снять стресс после тяжелого рабочего дня", - отметил руководитель региона.

На встрече с фермерами Артур Парфенчиков подчеркнул важную роль фермерских и личных подсобных хозяйств для сельскохозяйственной отрасли республики.

"Одной из важнейших задач является максимальное увеличение ориентированных на производство фермерских хозяйств. Они играют важную роль и в решении социальных проблем села, и обеспечении занятости, способствуют сохранению сельского образа жизни и народных традиций. Значительна их роль и в трудовом воспитании молодежи" - подчеркнул врио Главы Карелии во вступительном слове.

Артур Парфенчиков предложил собравшимся подумать о целесообразности создания Ассоциации крестьянских и фермерских хозяйств, что облегчило бы диалог с властью, ускорило бы дальнейшее их дальнейшее развитие как количественно, так и качественно.

Свое видение ситуации собравшимся изложили министр сельского, рыбного и охотничьего хозяйства РК Всеволод Телицын, заместитель Главы Карелии по вопросам стратегического развития Владимир Тимофеев.

По итогам собрания был принят ряд важных решений. Ключевым можно назвать поручение руководителя региона в скорейшие сроки подготовить законопроект об отмене ограничения количества земли, которое может быть во владении фермерского хозяйства.

"Если фермер сможет обработать 500 гектар, то мы должны быть ему благодарны", - отметил Артур Парфенчиков.