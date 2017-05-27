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14:21, 27 Мая 2017

Парфенчиков приехал в Сортавалу

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Свой визит в Сортавалу временно исполняющий обязанности главы Карелии начал с посещения социальных объектов - физкультурно-оздоровительного комплекса и районной больницы, рассказали в пресс-службе правительства республики.

Сортавальская центральная районная больница является межмуниципальным медицинским центром. За помощью сюда обращаются не только местные жители, но и пациенты, проживающие в Питкярантском и Лахденпохском районах. В декабре прошлого года было завершено строительство здания поликлиники. Как отметил исполняющий обязанности главного врача больницы Виктор Дорофеев, оборудованием новая поликлиника оснащена полностью.

Пройдя по помещениям поликлиники, Артур Парфенчиков посетил стоматологию и отделение гемодиализа, осмотрел медицинское оборудование. Руководителя региона интересовала электронная запись на прием к врачу, время ожидания приема, наличие очередей. К оформлению стоматологического кабинета для маленьких пациентов врио Главы республики предложил привлечь волонтеров, которые могли бы украсить стены этого помещения.

Одна из главных проблем Сортавальской больницы ─ кадровая. Сейчас учреждение укомплектовано врачами на 56%, средним медицинским персоналом ─ на 78%. Не хватает неврологов, педиатров и других специалистов. Об этом, в частности, говорилось на встрече Артура Парфенчикова с трудовым коллективом.

"Мы должны сохранить человеку жизнь и здоровье, а для этого нужны квалифицированные специалисты. У нас есть определенные резервы служебного жилья, эти квартиры необходимо закрепить за медиками", ─ сказал руководитель региона.

Артур Пафренчиков дал поручение проработать этот вопрос республиканским органам власти и руководителям местного самоуправления.

Для обеспечения больницы кадрами администрация учреждения активно сотрудничает с Петрозаводским государственным университетом, Петрозаводским базовым медицинским колледжем, учебными заведениями Санкт-Петербурга.

Кроме того, на встрече обсуждались вопросы оплаты труда и планы по развитию района. Приоритетной задачей здесь является развитие туризма, сопряженное с ремонтом дорог, газификацией и снижением тарифов на электроэнергию.

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