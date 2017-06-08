Парфенчиков примет жителей Карелии в День единого приема граждан 8 июля

Врио главы республики планирует провести личный прием жителей двух северных территорий – в Лоухском и Кемском районах.

Как рассказали в правительстве Карелии, День единого приема граждан и организаций вновь пройдет в Карелии 8 июля, но уже в ином формате: члены правительства и республиканские министры выедут в районы Карелии. Артур Парфенчиков планирует провести личный прием жителей Лоухского и Кемского районов.

"Мы должны находиться в прямом контакте с гражданами, должны с людьми встречаться, разъяснять, выезжать, на месте разбирать ситуацию, чтобы решать проблемы населения", - цитирует сайт правительства врио главы Карелии.

Руководитель региона обозначил главные принципы Дня единого приема: многие вопросы необходимо решать уже на стадии записи, не дожидаясь прихода граждан. На прием может прийти любой житель, включая тех, кто заранее не записывался.

Над решением каждого поставленного жителями вопроса работают органы республиканской и муниципальной власти. Кроме того, по поручению Артура Парфенчикова по итогам анализа все обращений граждан будет сформирована "дорожная карта", в которую войдут самые болевые и актуальные вопросы, требующие первоочередных действий.

Напомним, впервые День единого приема граждан и организаций в Карелии прошел по инициативе Артура Парфенчикова 22 апреля нынешнего года. Тогда непосредственно в правительстве было принято 375 граждан, которые задали 467 вопросов. Об этом сообщила руководитель администрации главы Карелии Татьяна Игнатьева. Всего в органы исполнительной власти и органы местного самоуправления в республике в День приема поступило 783 обращения, содержащих 1107 вопросов. Больше всего жителей волновали темы переселения из аварийного жилья, улучшения жилищных условий, дорожного хозяйства, оплаты жилищно-коммунальных услуг. Также часто затрагивались проблемы медицинского обслуживания, лекарственного обеспечения, оказания мер социальной поддержки, получения мест в образовательных учреждениях и детских садах.