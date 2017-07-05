Парфенчиков присвоил почетные звания двум сотрудникам МВД Карелии

Два сотрудника МВД России по республике получили почетное звание "Заслуженный работник правоохранительных органов Карелии".

Как следует из указа врио главы Карелии Артура Парфенчикова, звание присвоены начальнику отдела оперативно-поискового бюро (ОПБ) МВД по республике Анатолию Фотину и заместителю начальника этого же отдела Алексею Качанову.

Сотрудники МВД получили звания "за многолетнюю добросовестную службу, заслуги в укреплении законности и правопорядка, борьбе с преступностью, защите прав и законных интересов граждан".