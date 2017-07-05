09:18, 05 Июля 2017
Парфенчиков присвоил почетные звания двум сотрудникам МВД Карелии
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Два сотрудника МВД России по республике получили почетное звание "Заслуженный работник правоохранительных органов Карелии".
Как следует из указа врио главы Карелии Артура Парфенчикова, звание присвоены начальнику отдела оперативно-поискового бюро (ОПБ) МВД по республике Анатолию Фотину и заместителю начальника этого же отдела Алексею Качанову.
Сотрудники МВД получили звания "за многолетнюю добросовестную службу, заслуги в укреплении законности и правопорядка, борьбе с преступностью, защите прав и законных интересов граждан".
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