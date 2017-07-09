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Новости. Общество
09:36, 09 Июля 2017

Парфенчиков провел прием граждан в Лоухском районе Карелии

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В рамках Дня единого приема граждан врио главы республики Артур Парфенчиков 8 июля провел прием граждан в Лоухском районе.

По данным пресс-службы карельского правительства, с просьбой помочь в развитии туризма в Лоухском районе к руководителю региона обратились Илья Шкуринский и Константин Федюк.

Первый из них рассказал о проводящемся в поселке Чупа Эко арт фестивале "Белый шум". Кроме жителей Карелии, фестиваль собирает больше тысячи гостей и участников из других регионов и стран, в том числе Германии, Норвегии, Финляндии. На фестивале звучат рок, этно и различные направления электронной музыки. Сейчас организаторам мероприятия требуется поддержка, чтобы провести праздник на территории Чупинского городского поселения.

Еще одной задумкой является создание на базе бывшего завода по переработке камня музея истории поселка и России в целом, кузницы, солеварни и других творческих площадок.

Развитие туризма невозможно без одновременного благоустройства территории, наращивания ее потенциала, об этом говорил Константин Федюк.

"У нас – огромное желание развивать наш поселок, делать его лучше. Перспективы у Чупы, безусловно, есть", – сказал заявитель.

"Вам надо сразу думать и о формате зимнего туризма", – предложил врио Главы.

Артур Парфенчиков также поддержал планы жителей Чупы по развитию сельского хозяйства, разведению форели и мидий, созданию солеварни.

Жительницы дома по улице Советской в поселке Лоухи Любовь Петрова и Валентина Сосновская рассказали, что после капитального ремонта грунтовые воды затапливают первый этаж. Вместе с заявителями руководитель региона выехал на место и осмотрел подъезд.

Как объяснил Артур Парфенчиков обратившимся к нему жительницам Лоухи, подрядчик несет гарантийную ответственность за выполненные работы и обязан устранить проявившиеся недостатки. Главе Лоухского городского поселения Сергею Лебедеву руководитель региона дал поручение в недельный срок разобраться с возникшей ситуацией.

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