Парфенчиков рассказал, что делал в Москве

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков рассказал в Facebook о рабочей поездке в Москву и встречах с федеральными чиновниками.

"Принял участие в Морской коллегии: предложил изучить вопрос использования деревянного судостроения для развития научного флота РФ. Привел в качестве примера суда, построенные для МГУ Петрозаводской верфью "Варяг", - написал врио главы республики.

Руководитель региона также провел ряд встреч с федеральными чиновниками.

"Встретился с А.В. Дворковичем, зампредом Правительства РФ — вопросы энерготарифов; И.Ю. Артемьевым, руководителем ФАС — энерго- и железнодорожные тарифы; Д.Н. Козаком, зампредом Правительства РФ — финансирование ФЦП, сбалансирование бюджета; П.А. Колобковым, министром спорта — использование спортивных объектов в Кондопоге; Р.Х. Цаликовым, первым замминистра обороны. Вопросы были непростые, но коллеги пообещали максимальную помощь в их решении", - отметил Парфенчиков.