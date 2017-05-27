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11:31, 27 Мая 2017

Парфенчиков рассказал, что делал в Москве

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Врио главы Карелии Артур Парфенчиков рассказал в Facebook о рабочей поездке в Москву и встречах с федеральными чиновниками.

"Принял участие в Морской коллегии: предложил изучить вопрос использования деревянного судостроения для развития научного флота РФ. Привел в качестве примера суда, построенные для МГУ Петрозаводской верфью "Варяг", - написал врио главы республики.

Руководитель региона также провел ряд встреч с федеральными чиновниками.

"Встретился с А.В. Дворковичем, зампредом Правительства РФ — вопросы энерготарифов; И.Ю. Артемьевым, руководителем ФАС — энерго- и железнодорожные тарифы; Д.Н. Козаком, зампредом Правительства РФ — финансирование ФЦП, сбалансирование бюджета; П.А. Колобковым, министром спорта — использование спортивных объектов в Кондопоге; Р.Х. Цаликовым, первым замминистра обороны. Вопросы были непростые, но коллеги пообещали максимальную помощь в их решении", - отметил Парфенчиков.

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Комментарии

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Гарик
2017-05-27 14:42:37
Да ехал бы уже как то к другану своему а Москву . Всё наровит сломать ,а строить не умеет.
Гарик
2017-05-27 12:07:51
Эти метания Москва- Петрозаводск уже были на предыдущем месте работы. Зачем в Москве сидит и получает деньги заместитель по стратегическому развитию, это его хлеб встречаться и договариваться. ВРИО должен руководить регионом. Это лишний повод съездить домой к семье. В марте подписал договор с Карачаево-Черкессией. И ,что ?? Где что то?? Проинформируйте население о фруктах на наших прилавках с юга ,которые в том месте практически не растут из-за гор))Если человек надолго и в серьез , покупайте квартиру и живите ,продавайте на Арбате , а не сдавайте за бешенные для гос.служащего деньги (сомнительная сделка). Или ждем выборов , потом та квартира тихо продастся и бюджету Карелии предстанут новые траты на квартиру для Главы. , который бедолага живет у тети. Не смешите народ ,Парфенчиков. Все про вас давно известно.
Онего
2017-05-27 13:28:11
Гарик, да не, это наши Карельские фрукты мы будем поставлять, он уже договорился...
ненец
2017-05-27 13:21:20
Гарик, держу пари, что народ - то и будет посмешищем!
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