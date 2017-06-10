Парфенчиков рассказал, где пройдет следующий День республики

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков в Олонце объявил, где будет праздноваться следующий День республики.

Поздравив жителей Карелии с Днем республики, Парфенчиков рассказал, что теперь праздник "переедет" в Беломорск в 2018 году.

В 2019 году День республики отметят в Медвежьегорске.

100-летие Республики Карелия отпразднуют в Петрозаводске.