15:58, 10 Июня 2017
Парфенчиков рассказал, где пройдет следующий День республики
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Врио главы Карелии Артур Парфенчиков в Олонце объявил, где будет праздноваться следующий День республики.
Поздравив жителей Карелии с Днем республики, Парфенчиков рассказал, что теперь праздник "переедет" в Беломорск в 2018 году.
В 2019 году День республики отметят в Медвежьегорске.
100-летие Республики Карелия отпразднуют в Петрозаводске.
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