Парфенчиков рассказал, как не попасть в ловушку "потемкинских деревень" в Карелии

Врио главы республики Карелия Артур Парфенчиков рассказал об ответственности, дисциплине и информационной открытости региональных властей.

"Информационная открытость — это основная характеристика времени, в котором мы живем. Руководители регионов просто обязаны быть абсолютно прозрачными и открытыми обществу. Губернатор лишь в том случае не попадет в традиционную "русскую ловушку" "потемкинских деревень", если он возьмет в союзники всё население республики и сможет получать от него достоверную и оперативную информацию", - написал Парфенчиков в "Известиях".

По его мнению, основная задача чиновника в регионе — сделать так, чтобы люди смогли пользоваться всеми благами XXI века.

"Мой опыт работы главой Федеральной службы судебных приставов (ФССП) говорит о том, что прежде всего необходимо создать современную информационную инфраструктуру, удобную и доступную. Власть должна сделать прозрачными все свои действия, мы просто обязаны научиться взаимодействовать с населением на скорости нового века", - добавил он.

В то же время Парфенчиков заметил, что уровень компьютеризации в Карелии сегодня не очень высок, и региональные власти не могут рассчитывать, что внедрение систем, аналогичных, например, "Активному гражданину", полностью решит все проблемы.

"Поэтому новый формат взаимодействия власти и граждан — открытость, прозрачность, оперативность решений — стал основой моей работы во время исполнения полномочий главы региона. Его я стараюсь транслировать на все уровни. Социальные сети, интернет-конференции, рейтинги, опросы, новые медиа и анализ метаданных — мы все только учимся взаимодействовать с этими механизмами. Помогают ли они главному — дисциплине исполнителей? Думаю, да! Всё вышеперечисленное — это инструменты, а не метод. Методом остается старая добрая личная ответственность всех участников процесса", - заявил руководитель республики.