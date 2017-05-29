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15:35, 29 Мая 2017

Парфенчиков рассказал, как не попасть в ловушку "потемкинских деревень" в Карелии

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Врио главы республики Карелия Артур Парфенчиков рассказал об ответственности, дисциплине и информационной открытости региональных властей.

"Информационная открытость — это основная характеристика времени, в котором мы живем. Руководители регионов просто обязаны быть абсолютно прозрачными и открытыми обществу. Губернатор лишь в том случае не попадет в традиционную "русскую ловушку" "потемкинских деревень", если он возьмет в союзники всё население республики и сможет получать от него достоверную и оперативную информацию", - написал Парфенчиков в "Известиях".

По его мнению, основная задача чиновника в регионе — сделать так, чтобы люди смогли пользоваться всеми благами XXI века.

"Мой опыт работы главой Федеральной службы судебных приставов (ФССП) говорит о том, что прежде всего необходимо создать современную информационную инфраструктуру, удобную и доступную. Власть должна сделать прозрачными все свои действия, мы просто обязаны научиться взаимодействовать с населением на скорости нового века", - добавил он.

В то же время Парфенчиков заметил, что уровень компьютеризации в Карелии сегодня не очень высок, и региональные власти не могут рассчитывать, что внедрение систем, аналогичных, например, "Активному гражданину", полностью решит все проблемы.

"Поэтому новый формат взаимодействия власти и граждан — открытость, прозрачность, оперативность решений — стал основой моей работы во время исполнения полномочий главы региона. Его я стараюсь транслировать на все уровни. Социальные сети, интернет-конференции, рейтинги, опросы, новые медиа и анализ метаданных — мы все только учимся взаимодействовать с этими механизмами. Помогают ли они главному — дисциплине исполнителей? Думаю, да! Всё вышеперечисленное — это инструменты, а не метод. Методом остается старая добрая личная ответственность всех участников процесса", - заявил руководитель республики.

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Комментарии

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циник
2017-05-29 16:40:42
"Власть должна сделать прозрачными все свои действия, мы просто обязаны научиться взаимодействовать с населением на скорости нового века".
Че там с "Невским пассажем", ВРИО хренов.
User
2017-05-29 15:45:22
"По его мнению, основная задача чиновника в регионе — сделать так, чтобы люди смогли пользоваться всеми благами XXI века."

Дороги в каком веке изобрели? Почему карельцы до сих пор не могут ими пользоваться? В деревнях люди по сей день в деревянную дырку нужду справляют. Какие уж тут блага.
Александр Румянцев
2017-05-29 15:44:33
Многим просто некогда в интернете сидеть.
Гарик
2017-05-29 15:38:35
Чистый бред !!
ненец
2017-05-29 16:03:08
Гарик, нет, дорогой, - это не бред! Это окончание (по мнению авторов) реакции разделения толпы на быдло и элиту "бескровным" путём. Кубышки полны, патриотизм своё выполнил, теперь вроде осенило(!). Поздно однако, реакция стала неуправляемой и от любых телодвижений только хуже.
Философия жизни проста - С неба ничего не падает!
И да, чем занимались Катанандов, Нелидов, Худиланен? Тупые чтоль?!
А Парвёнчиков умный?! :)
Гарик
2017-05-29 16:54:15
ненец, .К.Н.Х. видимо как то пытались экономикой заниматься , в меру способностей. Здесь вариант другой ,виртуальный . Называется жизнь в интернет.сетях. Главное абстрагироваться от всего что мешает ему чувствовать и жить комфортно .
Гарик
2017-05-29 17:13:09
ненец, Уверен ,нет !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ненец
2017-05-29 17:09:20
Гарик, Вывод - кукушка песни "поёт". Толпе на радость удивления.
Вопрос прежний, не зависимый от жизни в соц.сетях:, - Есть ли у Карелии резерв времени доверить судьбу Республики назначенцу Путина, который и привёл к умопомрачительному результату некогда великую страну?
Выборы по правилам древней Руси поставят всё на своё место!
Не дожидаясь перетонита.
Гость
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