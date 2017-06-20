Парфенчиков рассказал, как перевернулась лодка с подростками на Ладоге

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков поделился первой информацией, что произошло с подростками, перевернувшимися в лодке на Ладожском озере.

"Сразу можно констатировать – это стечение обстоятельств, как бывает в несчастных случаях. Пятеро молодых людей: четыре юноши и девушка – отмечали день рождения девушки. Взяли лодку с мотором и ездили по протокам вокруг островов. Незадолго до происшествия они решили выйти на открытую воду Ладожского озера, и хозяин лодки передал управление своему другу. Тот с управлением не справился, и лодка перевернулась", - сказал Парфенчиков.

По его словам, поиски на берегу и на островах продолжались всю ночь в надежде, что остальные участники происшествия выплыли на острова, как двое найденных спасшихся. Необходимо было их максимально быстро найти, чтобы не допустить переохлаждения.

"К сожалению, на текущий момент поиски ничего не дали. Но поиски продолжаются – спасатели работают на воде", - сказал руководитель республики.

"Ситуация осложняется тем, что в предполагаемом месте происшествия глубина доходит до 30-40 метров и сильное течение. Лодка была обнаружена через несколько часов после происшествия в 6 км от предполагаемого места крушения – очевидно, что течение очень сильное. Я лично провел опрос местных жителей, они говорят, что это не первый случай в этих местах, и, к сожалению, часто тела не находят из-за сильного течения и глубины", - добавил он.

Напомним, 19 июня пятеро несовершеннолетних, катаясь на лодке в заливе Импилахти, перевернулись и оказались в воде. Среди подростков было четыре юноши и девушка. Двоим ребятам удалось спастись, поиски остальных подростков сейчас продолжаются. Личности всех несовершеннолетних установлены. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

По данным МЧС, двое подростков, которым удалось выбраться на берег, находятся под присмотром врачей в ЦРБ Сортавалы, их жизни и здоровью ничего не угрожает.