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Новости. Общество
12:44, 03 Октября 2017

Парфенчиков рассказал, кто ведет его аккаунты в социальных сетях

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Глава Карелии Артур Парфенчиков признался, что часть аккаунтов в соцсетях ведут его помощники.

"Часть (аккаунтов в соцсетях) сам веду, часть — помощники, которые готовят мне подборку, где есть и обращения. Где-то мы сразу начинаем работать, если вопрос можно решить не бюрократическим путем, другие вопросы можно решить через поручения. Комментарии я читаю регулярно — может быть, не все получается прочитать, но где-то в диалоги вступаю", - сказал Артур Парфенчиков в интервью РИА Новости.

Напомним Парфенчиков имеет аккаунты в социальных сетях "ВКонтакте", Facebook, Twitter, Instagram, а также завел канал в Тelegram.

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Комментарии

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grigorjev
2017-10-03 14:05:48
"как с гуся, вода...", "чем бы не тешилось...". - это про любителя сетей. Но, в интернете для ВСЕХ, обращение к Путину: "...А. Парфенчиков ведет себя, как правитель эпохи колониализма... он... не отстранил должности чиновников, которые совершили абсолютно доказанные преступления".
ненец
2017-10-03 14:15:28
grigorjev, " ну и что? Меня тоже никто не отстранил на основании абсолютно доказанных преступлений. Я их просто проигнорировал. В.В.Путин"
Гарик
2017-10-03 14:13:59
grigorjev, Это кому пишете нам ????))
тетка
2017-10-03 13:43:48
Что вы все к соц.сетям прицепились? Здесь по крайней мере чувствуется настроение общества, температура накала, обо всем наболевшем сразу узнаешь от комментаторов. Все претензии можно высказать Главе, может, и не отреагирует, но знать будет точно, а это уже плюс.
По телевизору - у нас все хорошо,жизнь прекрасна, мы лучшие, власть нас любит и уважает и изо всех сил старается делать все для нашего благополучия - вы хотите питаться только этой ложью?
Гарик
2017-10-03 14:17:02
тетка, Надо жить в реальном а не в виртуальном мире. Вот коровы и норки сдохли в реальном мире из за его бездействия, пока он в вирте находился.
ненец
2017-10-03 14:05:56
тетка, температура кала 36,6°!
Сходи к Григорьеву. Объединись. И письмом, письмом! Доведи до светлейшего и сексуальнейшего Фигаро. А то он не знает!
Всё он знает. И вас на дошираке разводит. Пустышка.
Вам и хорошо.
ненец
2017-10-03 13:32:00
Дональд Иванычу подражает! Ума то нету.
gaudealis
2017-10-03 13:31:40
Прихвостни ведут, а водимые за нос ведутся.
кир
2017-10-03 12:55:34
Аккаунт моего аккаунта - не мой аккаунт!
Гарик
2017-10-03 12:51:59
Сам отвлекается от работы , да еще и кучу помошников туда же в вирт. вводит.
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