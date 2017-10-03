12:44, 03 Октября 2017
Парфенчиков рассказал, кто ведет его аккаунты в социальных сетях
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Глава Карелии Артур Парфенчиков признался, что часть аккаунтов в соцсетях ведут его помощники.
"Часть (аккаунтов в соцсетях) сам веду, часть — помощники, которые готовят мне подборку, где есть и обращения. Где-то мы сразу начинаем работать, если вопрос можно решить не бюрократическим путем, другие вопросы можно решить через поручения. Комментарии я читаю регулярно — может быть, не все получается прочитать, но где-то в диалоги вступаю", - сказал Артур Парфенчиков в интервью РИА Новости.
Напомним Парфенчиков имеет аккаунты в социальных сетях "ВКонтакте", Facebook, Twitter, Instagram, а также завел канал в Тelegram.
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