Парфенчиков рассказал о Карелии главному судебному приставу Франции

Глава Карелии Артур Парфенчиков провел рабочую встречу с президентом Национальной палаты судебных приставов Франции Патриком Саннино.

Как сообщает пресс-служба правительства Карелии, Артур Парфенчиков рассказал французскому гостю, который впервые находится в Карелии, о социально-экономическом и туристическом потенциале республики. Также между сторонами состоялся разговор о возможных направлениях взаимодействия между Францией и Карелией.

Руководитель региона высказал заинтересованность в развитии связей Карелии с французской стороной по линии бизнеса, культуры и готовность к сотрудничеству.