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Новости. Политика
13:49, 29 Сентября 2017

Парфенчиков рассказал о слезах нового главы Минсельхоза при виде упадка отрасли

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Новый руководитель министерства сельского хозяйства Карелии Владимир Лабинов шокирован упадком сельского хозяйства в тех районах республики, где он бывал еще в 80-е годы.

Об этом рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков, комментируя назначение Лабинова на пост и.о. министра. Ранее он возглавлял департамент животноводства и племенного дела Минсельхоза России, но начинал свою карьеру с должности зоотехника в ряде ведущих племенных хозяйств СССР и по работе посещал карельское Приладожье.

Назначение Лабинова главой Минсельхоза Карелии Парфенчиков назвал "находкой".

Подробнее читайте в материале делово интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2017-09-29 14:43:31
"Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус"(с)
NIK
2017-09-29 14:34:46
Если такой ценный кадр ,то почему не в Москве ,а дыре?Патриот ???))))Или другое))
циник
2017-09-29 14:43:35
NIK, Или другое. Слух прошел, что под 100-летие бюджетных денег в Карелию насыпят. Вот они на запах и подтягиваются. Но этот кадр меня убил, он наверное в коме до сих пор пребывал, хе-хе-хе...
majan
2017-09-29 14:29:30
Пряжинские норки медленно трансформируются в песцов и разбегутся по всей стране.
majan
2017-09-29 14:15:25
Цыплят по осени досчитывают.
Годика через два посмотрим, что от этой глыбы останется.
новый
2017-09-29 14:05:41
Битва экстрасенсов
циник
2017-09-29 14:05:26
"Слушайте, а что здесь произошло?" Ахахахааахаааа..., млять. Перестройка у нас случилась в 90-х! Парфен, ты где его взял? Это пиз...ц, товарищи!
Онего
2017-09-29 13:54:57
Гость
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