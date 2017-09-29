13:49, 29 Сентября 2017
Парфенчиков рассказал о слезах нового главы Минсельхоза при виде упадка отрасли
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Новый руководитель министерства сельского хозяйства Карелии Владимир Лабинов шокирован упадком сельского хозяйства в тех районах республики, где он бывал еще в 80-е годы.
Об этом рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков, комментируя назначение Лабинова на пост и.о. министра. Ранее он возглавлял департамент животноводства и племенного дела Минсельхоза России, но начинал свою карьеру с должности зоотехника в ряде ведущих племенных хозяйств СССР и по работе посещал карельское Приладожье.
Назначение Лабинова главой Минсельхоза Карелии Парфенчиков назвал "находкой".
Подробнее читайте в материале делово интернет-газеты "Вести Карелии".
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