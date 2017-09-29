Парфенчиков рассказал о слезах нового главы Минсельхоза при виде упадка отрасли

Новый руководитель министерства сельского хозяйства Карелии Владимир Лабинов шокирован упадком сельского хозяйства в тех районах республики, где он бывал еще в 80-е годы.

Об этом рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков, комментируя назначение Лабинова на пост и.о. министра. Ранее он возглавлял департамент животноводства и племенного дела Минсельхоза России, но начинал свою карьеру с должности зоотехника в ряде ведущих племенных хозяйств СССР и по работе посещал карельское Приладожье.

Назначение Лабинова главой Минсельхоза Карелии Парфенчиков назвал "находкой".

Подробнее читайте в материале делово интернет-газеты "Вести Карелии".