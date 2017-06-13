Парфенчиков рассказал, зачем ездил в общину к мусульманам

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков в традиционном интервью выходного дня рассказал, почему он и дальше будет фотографировать окурки и влезать в каждую проблему.

- Я пошел туда, чтобы познакомиться с руководителем, узнать о проблемах, ведь мусульманская община в Карелии ведет очень большую социальную работу. Это произошло после митинга против террора, который был организован в Петрозаводске в начале апреля. Мне очень понравилось выступление муфтия, на мой взгляд, оно было самым сильным на том мероприятии, и мне сразу же захотелось поговорить с ним, он очень интересный человек. Недавно представители общины пригласили меня на праздник Рамадан, если я буду в тот день в Петрозаводске, обязательно к ним схожу и поздравлю.

Я достаточно хорошо знаю ислам, много бывал на Кавказе, даже жил там какое-то время. Кстати, у меня много друзей, которые исповедуют ислам. В том числе, это известные руководители, с которыми я поддерживаю достаточно близкие отношения - Рамзан Кадыров, Юнус-Бек Евкуров, Рашид Темрезов, Мурат Кумпилов.

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