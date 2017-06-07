Парфенчиков рассказал, зачем фотографировал окурки у ж/д вокзала

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков высказал возмущение плохой уборкой улиц Петрозаводска от мусора.

Свое мнение на эту тему он высказал на заседании правительства республики.

По словам Парфенчикова, мусор в Петрозаводске не убирают даже в центре города, например, у здания правительства или рядом с железнодорожным вокзалом.

"Мы уже неделю с Ириной Юрьевной (Мирошник, главой Петрозаводска – прим. ред.) обсуждаем, как убрать окурки у железнодорожного вокзала. Глобальная проблема!" - заявил руководитель республики.

По его словам, его не убеждают уверения городских властей, что уборка мусора у вокзала ведется почти ежедневно.

"Я, как следователь, все это зафиксировал – сфотографировал. Как окурки лежали два дня назад, так и лежат", - сказал Парфенчиков.

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