Новости. Общество
12:46, 07 Июня 2017

Парфенчиков рассказал, зачем фотографировал окурки у ж/д вокзала

По теме

Парфенчиков рассказал, зачем фотографировал окурки у ж/д вокзала
07.06.17 12:46
В Карелии население платит за услуги ЖКХ хуже, чем в среднем по России
07.06.17 12:19
Как жители Петрозаводска отметят День России
07.06.17 12:01
Все новости
Загрузка...

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков высказал возмущение плохой уборкой улиц Петрозаводска от мусора.

Свое мнение на эту тему он высказал на заседании правительства республики.

По словам Парфенчикова, мусор в Петрозаводске не убирают даже в центре города, например, у здания правительства или рядом с железнодорожным вокзалом.

"Мы уже неделю с Ириной Юрьевной (Мирошник, главой Петрозаводска – прим. ред.) обсуждаем, как убрать окурки у железнодорожного вокзала. Глобальная проблема!" - заявил руководитель республики.

По его словам, его не убеждают уверения городских властей, что уборка мусора у вокзала ведется почти ежедневно.

"Я, как следователь, все это зафиксировал – сфотографировал. Как окурки лежали два дня назад, так и лежат", - сказал Парфенчиков.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

По теме

Парфенчиков рассказал, зачем фотографировал окурки у ж/д вокзала
07.06.17 12:46
В Карелии население платит за услуги ЖКХ хуже, чем в среднем по России
07.06.17 12:19
Как жители Петрозаводска отметят День России
07.06.17 12:01
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2017-06-07 13:00:47
Вконтактиши
- Димон, щас фотку скину. Зацени какие тут хабарики валяются. У нас в Москве таких нет.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.05.2017, 14:48
"Она лежала и уходила из жизни"
02.06.2017, 14:17
Синоптики рассказали, когда придет тепло в Карелию
05.06.2017, 10:25
Стало известно, когда отключат горячую воду в Петрозаводске
31.05.2017, 14:39
Шквалистый ветер и снег надвигаются на Карелию
05.06.2017, 07:20
Житель Карелии пожаловался Путину, что мы живем хуже некуда
02.06.2017, 11:45
Сроки отключения горячей воды в Петрозаводске перенесут из-за холодов

Аналитика

Сегодня 11:52
Политкухня
Выборы для Парфенчикова
Политолог Олег Реут считает, что губернаторские выборы в Карелии пройдут по безальтернативному сценарию, а явка не превысит 30 процентов.
"А если не можете – уходите!" 8
05.06.2017 10:45
Зашли в тупик
02.06.2017 12:03
Включайся! Тарифная линейка нового поколения от МегаФона
02.06.2017 11:20
Аврам Склярский: "Закон о столичном статусе очень нужен Петрозаводску" 22
02.06.2017 10:39
Вся аналитика

Чтиво

06.06.2017 10:58
Личное мнение
Ни заказчиков, ни провокаторов 3
Политический публицист Олег Реут размышляет о странностях общественной кампании, организованной в поддержку руководителя карельского "Мемориала" Юрия Дмитрия.
Военком требует, чиновников задержали, "Черника" не поспеет 2
05.06.2017 16:20
"Кому-то стало скучно без конфликта" 2
05.06.2017 09:35
Один день из жизни сотрудника отдела запасных частей ПКФ "Слово"
31.05.2017 10:00
архив чтиво

Медиа

Веселый велопарад в Петрозаводске
28.05.2017 17:11
все фото и видео

Афиша

В театрах (1)
Эликсир любви
В кинотеатрах (10)
Чудо-Женщина
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Спасатели Малибу
Одаренная
Чужой: Завет
Нелюбовь
Меч короля Артура
Подводная эра
детям
Пираты Карибского моря. Мертвецы не рассказывают сказки
Большой
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»