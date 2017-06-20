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Парфенчиков: "С каждым часом, с каждой минутой надежда тает"

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В правительстве Карелии созвали экстренное совещание, посвященное ситуации на водоемах, поводом стало ЧП, случившееся с подростками на Ладожском озере.

Открыл совещание врио главы Карелии Артур Парфенчиков, который сказал, что главной причиной трагедии на Ладожском озере стало безусловное нарушение правил поведения на воде и использования плавсредств.

"Главное найдем ли мы живыми молодых ребят, - сказал Парфенчиков. - С каждым часом, с каждой минутой эта надежда тает. Можно констатировать, что главной причиной трагедии стало безусловное нарушение правил поведения на воде, использования плавсредств, моторной лодки. Ни у кого из находившихся в лодке не было средств спасения. Я абсолютно уверен, что если бы вчера четверо наших ребят и девушка были бы в спасательных жилетах, как это положено при выходе на воду, то, наверное, мы бы сегодня троих пропавших без вести не искали".

Глава республики рассказал, почему подростки поехали кататься на озеро.

"Я не могу свыкнуться с мыслью, что мы теряем таких молодых ребят. Они вчера отмечали сдачу ЕГЭ, день рождения девушки, прошли определенный жизненный путь, и вот..."- сказал Парфенчиков.

С начала года на водоемах Карелии погибло 15 человек.

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