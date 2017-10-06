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Новости. Общество
12:50, 06 Октября 2017

Парфенчиков сравнил директора "КСМ" Макарова с Черномырдиным

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Глава Карелии Артур Парфенчиков сравнил директора компании КСМ Николая Макарова с бывшим председателем правительства РФ Виктором Черномырдиным, который был известен своими афоризмами.

"Я думаю, что за Николаем Ивановичем нужно записывать, как за Виктором Черномырдиным. Это наше достояние, на самом деле", - сказал Артур Парфенчиков после выступления Макарова на совещании в правительстве.

Перед этим Николай Макаров рассказал, что был возмущен публикацией в одной из карельских газет, где, по его мнению, была опубликована критическая информация о строительстве Гоголевского моста. Если бы КСМ не получила объект, то мост бы не появился еще два-три года, уверен бизнесмен.

"Да вы хоть немножко скажите: какие молодцы. Нет. Какой-то негатив проскакивает, и нам с этим надо бороться, потому что это не то, что руки опускаются. У нас не опустятся ни руки, ни что другое, я надеюсь. Тем не менее. Трансляция положительных примеров прозрачного, ответственного бизнеса в общественную среду очень важна, чтобы те, кто еще не созрел по спонсорской помощи, по благотворительности подтягивались", - сказал Николай Макаров.

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Комментарии

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gaudealis
2017-10-06 13:51:19
Мог бы мост БЕСПЛАТНО построить, и это было бы исполнением социальных обязательств бизнеса.
Он же на Древлянке дома строит? Конечно! Целый район! Сколько он бабла на этом заработал?! Небось, в каждой очередной новостройке квартир на 150-200 лямов продаёт, а то и больше...
А ещё правильнее было бы, если бы КСМ с другими строительными компаниями скооперировалась и совместно исполнила бы такую важную миссию, как обеспечение транспортной доступности к возводимым им районам!
Вот тогда бы были им и респект и уважуха...
эдуард3
2017-10-06 13:14:49
Шуточная. И Серьезная просьба к Николаю Макарову.

Чуть чуть не понял, Мост в подарок?!
Спасибо сразу говорю!
Да нет, Спасибо за подарок будет мало
И обнимаю, руку крепко жму!

Да что там руку, всех строителей в охапку
Качать , подбрасывать героев дней.
В Подарок Мост такой отгрохать!!!
Такое не по силам никому в Стране!

А мы то думали деньжища
Играли роль в его судьбе!
А здесь Кумир Республики, заслуженный строитель
Построил мост за год - и красота для всех теперь.

Прошу Макарова я очень:
Пархоменко всего лишь метров 70 асфальтом закатать!
Пять Мэров слезно обещали
Их нет, разбит участок 20 лет по улице опять!

Машин потоки по ухабам и стыдоба, Столицы - Стыд!
Макаров Николай - Вы наш родной, на вас последняя надежда
Асфальтом закатайте - чуть чуть с Моста возьмите средств!
кир
2017-10-06 13:06:11
Старая еврейская пословица. Если ты с деньгами, то умен, красив и даже хорошо поёшь.
gaudealis
2017-10-06 13:02:28
Зря Гольденберг вякнул, что при жизни не стоит память о выдающихся "деятелях" увековечивать. Медвежья услуга получилась.
Так бы водрузить скульптурное изображение этого "деятеля" напротив роддома - как пример человека, у которого никогда "ничего не опускается" - и карельские бабы бы вдохновлялись рожать вновь и вновь.
gaudealis
2017-10-06 13:01:34
Хапуге этому ещё памятник предложите поставить.
Мало того, что миллиард прибрал к рукам (незаконно), так мы ему ещё в ножки ему должны за это кланяться...
циник
2017-10-06 13:15:08
gaudealis, Плюсую.
mentor
2017-10-06 13:00:44
Как насчёт партии "Наш дом - КСМ"?
sergo
2017-10-06 12:54:39
На вип форуме написано критическое мнение о строительстве дома от КСМ на Островского. Хорошо бы это мнение тоже до Макарова донести, что-бы он понят, что в его королевстве все не так хорошо он возможно считает.
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