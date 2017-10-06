Парфенчиков сравнил директора "КСМ" Макарова с Черномырдиным

Глава Карелии Артур Парфенчиков сравнил директора компании КСМ Николая Макарова с бывшим председателем правительства РФ Виктором Черномырдиным, который был известен своими афоризмами.

"Я думаю, что за Николаем Ивановичем нужно записывать, как за Виктором Черномырдиным. Это наше достояние, на самом деле", - сказал Артур Парфенчиков после выступления Макарова на совещании в правительстве.

Перед этим Николай Макаров рассказал, что был возмущен публикацией в одной из карельских газет, где, по его мнению, была опубликована критическая информация о строительстве Гоголевского моста. Если бы КСМ не получила объект, то мост бы не появился еще два-три года, уверен бизнесмен.

"Да вы хоть немножко скажите: какие молодцы. Нет. Какой-то негатив проскакивает, и нам с этим надо бороться, потому что это не то, что руки опускаются. У нас не опустятся ни руки, ни что другое, я надеюсь. Тем не менее. Трансляция положительных примеров прозрачного, ответственного бизнеса в общественную среду очень важна, чтобы те, кто еще не созрел по спонсорской помощи, по благотворительности подтягивались", - сказал Николай Макаров.