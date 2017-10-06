Парфенчиков станцевал круугу, сделал селфи с участниками и волонтерами фестиваля молодежи

Глава Карелии Артур Парфенчиков встретился с участниками и волонтерами предстоящего Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в Сочи.

Карелию на мероприятии представят 40 участников и 90 волонтеров. В четверг, 5 октября, Парфенчиков встретился с ними в Национальной библиотеке республики.

Главе Карелии предложили стать частью команды волонтеров, для чего ему пришлось пройти небольшой экзамен: назвать восемь причин, по которым захочется посетить республику, сделать восемь селфи с волонтерами, а также придумать хэштег для соцсетей. Артур Парфенчиков предложил #ктоеслинемы.

"Замечу, что это очень энергичные и креативные молодые люди разных профессий, прошедшие большую подготовку. Испытал на себе – не успели мы познакомиться, как они сразу предложили мне сдать внутренний экзамен на волонтера и исполнить карельский танец "крууга". Пришлось соответствовать. Кстати, не могу не отметить, что наша республика стала одним из региональных центров подготовки волонтеров. И это предмет большой гордости. Пожелал нашим ребятам удачи! Уверен, фестиваль станет одним из самых ярких впечатлений в их жизни", - написал Парфенчиков "ВКонтакте".

Чтобы представить всю уникальность нашего региона на предстоящем грандиозном мероприятии, делегация везет множество карельской атрибутики - сувениры, костюмы, книги, кантеле, отметили в пресс-службе карельского правительства.

Фестиваль стартует в Москве 14 октября Парадом студенчества. Делегация карельских волонтеров отправится в Сочи 7 октября, а участники - 11 октября.