09:48, 10 Июля 2017
Парфенчиков уехал на Валаам
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Делегация Карелии во главе с Артуром Парфенчиковым принимает участие в торжествах на острове Валаам.
Мероприятия приурочены к 11 июля - дню памяти основателей монашеской обители, преподобных Сергия и Германа.
В ходе визита 10 июля планируется участие врио Главы Карелии в заседании Патриаршего Попечительского совета, посвященного восстановлению Валаамской обители. Заседание проведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл, рассказали в пресс-службе карельского правительства.
В день основателей обители, преподобных Сергия и Германа Валаамских, 11 июля патриарх совершит Божественную литургию в Спасо-Преображенском соборе монастыря.
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